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Беспилотники Bayraktar — лидеры военного экспорта Турции
Дроны турецкого производства Bayraktar возглавили экспорт оборонной продукции Турции, заявил технический директор компании Baykar Makina Сельчук Байрактар. Ударные беспилотники использовали во время боевых действий в Сирии, Ираке, Ливии и Нагорном Карабахе. Сейчас они успешно применяются в Украине. #Bayraktar #Турция #дрон #trtнарусском #байрактар
Беспилотники Bayraktar — лидеры военного экспорта Турции / Others
1 июня 2022 г.
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