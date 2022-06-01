ПОЛИТИКА
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Террористы РПК провели «идеологический тренировочный лагерь» во Франции
Сторонники РПК провели «идеологический тренировочный лагерь» во французском Марселе. Группа маршировала и скандировала лозунги, держа в руках символику признанной террористической в ЕС, США и Великобритании группировки и плакаты с изображением ее лидера Абдуллы Оджалана. Видео было опубликовано в соцсетях 29 мая. #РПК #Франция #марш #trtнарусском #террористы
Террористы РПК провели «идеологический тренировочный лагерь» во Франции / Others
1 июня 2022 г.
Истории
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