Террористы РПК провели «идеологический тренировочный лагерь» во Франции

Сторонники РПК провели «идеологический тренировочный лагерь» во французском Марселе. Группа маршировала и скандировала лозунги, держа в руках символику признанной террористической в ЕС, США и Великобритании группировки и плакаты с изображением ее лидера Абдуллы Оджалана. Видео было опубликовано в соцсетях 29 мая. #РПК #Франция #марш #trtнарусском #террористы