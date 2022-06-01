Российское Минобрнауки рекомендовало всем вузам страны остановить обмен студентами с Европой в рамках программы Erasmus+, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

8 апреля Совет Евросоюза запретил оказывать материальную и другую поддержку российским государственным или находящимся под государственным контролем организациям в рамках программ, финансируемых из бюджета Евросоюза. Одной из таких программ и является Erasmus+, которая направлена на развитие сотрудничества России и Европы в сфере образования.

Программа Erasmus+ существует более 30 лет, и в России с 2014 года в ней приняли участие более 13 тыс. студентов. Это краткосрочная программа, которая предусматривает обмен студентами на один семестр. В России в ней участвуют МГУ им. Ломоносова, ВШЭ, РГГУ и другие вузы.

В конце мая Москва расторгла меморандум 1998 года о сотрудничестве с Вашингтоном в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ. Согласно этому документу, две страны обязались помогать правительственным и неправительственным организациям налаживать связи и реализовывать совместные проекты. Они также решили содействовать изучению русского и английского языков, обмену и контактам между журналистами.

Также в Минобрнауки заявили, что в России займутся разработкой собственной образовательной системы и откажутся от принятой в 2003 году Болонской. «К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу, — заявил тогда глава ведомства Валерий Фальков. — Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента». Ранее о снижении качества образования в России из-за Болонской системы предупреждал ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. До 1990-х все было основано на уникальной фундаментальной системе образования, которая «соответствовала строю», однако с приходом западных веяний качество образования существенно снизилось, отмечал он.

В свою очередь президент Российской академии наук Александр Сергеев на общем собрании членов академии заявил, что России нельзя разрывать контакты с учеными из недружественных стран.

«Если брать общие затраты на исследования, то США, Европа и Япония — это 64% мировых затрат на R&D (исследования и разработки. — прим. редакции). Это недружественные страны, с которыми мы теперь очень сложно сотрудничаем. На долю дружественных стран [приходится] всего-навсего 17% исследований и разработок — мы это должны понимать. Хочу сделать призыв от имени своих коллег — ни в коем случае нельзя инициативно с нашей стороны, следуя лозунгам горячих голов, разрывать отношения с коллегами из недружественных стран».