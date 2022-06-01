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Россия и страны Залива обсудят будущее нефтяной сделки ОПЕК+
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Эр-Рияд, где пройдет встреча стран Совета сотрудничества арабских государств Залива. Главными темами, как ожидается, станет будущее нефтяное соглашение ОПЕК+ и ситуация в Украине. 31 мая Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что некоторые участники ОПЕК не хотели бы видеть Россию в будущем соглашении. #ОПЕК #РФ #Лавров #trtнарусском #россия
Россия и страны Залива обсудят будущее нефтяной сделки ОПЕК+ / Others
1 июня 2022 г.
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