Россия и страны Залива обсудят будущее нефтяной сделки ОПЕК+

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Эр-Рияд, где пройдет встреча стран Совета сотрудничества арабских государств Залива. Главными темами, как ожидается, станет будущее нефтяное соглашение ОПЕК+ и ситуация в Украине. 31 мая Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что некоторые участники ОПЕК не хотели бы видеть Россию в будущем соглашении. #ОПЕК #РФ #Лавров #trtнарусском #россия