За последнее время доля юаня на биржевых торгах увеличилась в 14 раз — с 0,5% до 7%, отмечает РБК со ссылкой на «Обзор финансовой стабильности» Центробанка РФ. Также рост спроса на китайскую валюту наблюдается и на внебиржевом рынке, следует из отчета. Активнее всего ведутся торги в паре юань/рубль и юань/доллар, чуть менее популярна пара юань/евро, заметил Банк России.

«С начала марта значительно усилился интерес физических лиц к рынку юаня, который используется ими для диверсификации сбережений и вложения части средств в более надежные с точки зрения геополитических рисков финансовые инструменты», — указано в документе.

По оценке ЦБ, за период кризиса физлица приобрели на бирже юани на общую сумму 27,3 млрд руб, в то время как до начала войны в январе 2022 года физлица проводили лишь единичные сделки с юанем на бирже.

Спрос на юань начал формироваться с начала марта 2022 года из-за вторжения в Украину и введенных из-за него санкций, следует из обзора. С того момента в паре юань/рубль наблюдаются стабильные объемы торгов по 10–30 млрд руб. в день в биржевом и внебиржевом сегментах, а в паре юань/доллар ежедневный объем биржевых торгов составляет 0,5 млрд руб., объем внебиржевых торгов — «в среднем выше 10 млрд руб.».

Как отметил РБК, после вторжения в Украину в феврале 2022 года совокупный объем торгов в паре доллар/рубль с расчетами «на завтра» составил 7,4 трлн руб. В то же время среднесуточный объем торгов составил 370,2 млрд руб., а среднедневное количество сделок — порядка 100 тыс. В паре евро/рубль в этом же отчетном периоде общий месячный объем торгов составил 1 трлн руб., среднесуточный — 50,5 млрд руб, причем количество сделок достигало 12,6 тыс. в день. Объем торгов в паре юань/рубль в феврале 2022 года составил всего лишь 27,3 млрд руб.

Через месяц, в марте 2022 года, после заморозки валютных резервов Центробанка и введения блокирующих санкций, подразумевающих частичную изоляцию от долларовой системы, в отношении крупнейших российских банков, совокупный объем торгов в паре доллар/рубль на Мосбирже сократился в 3,5 раза (до 2,2 трлн руб)., или 106,7 млрд руб. в среднем за сутки (в 3,5 раза меньше, чем в феврале). При этом в паре юань/рубль месячный объем торгов в марте увеличился более чем в семь раз — до 191,7 млрд руб., во столько же раз увеличился среднесуточный объем торгов — в марте он достигал 9,1 млрд руб. В паре доллар/юань месячный объем сделок в марте составил 24,9 млрд руб. При этом в феврале на Мосбирже в этом инструменте не было проведено ни одной сделки.

В середине марта представитель лидера по числу брокерских счетов на Московской бирже «Тинькофф Инвестиции» отмечал, что клиентские обороты на торгах юанем выросли в сравнении с начала месяца в пять раз. Интерес к китайской валюте увеличился вместе с возросшими девальвационными настроениями на рынке, которые вызывают массовый уход россиян в иностранные валюты, а также заморозкой счетов ряда российских банков в США и Европе, писал «Коммерсантъ».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», заявил, что гибридная война, развязанная Западом против России, открывает новые возможности для расширения российско-китайского сотрудничества. По словам главы ведомства, слово «кризис» в китайском языке представляет собой сочетание двух иероглифов: «опасность» и «возможность». В условиях превращения американской и европейской валюты в «инструмент шантажа» Россия и Китай будут развивать независимую финансовую инфраструктуру, наращивать использование рубля и юаня во взаимных расчетах, посчитал министр. На долю Китая уже приходится четверть российского товарооборота, напомнил он.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Китая за два месяца вырос на 38%, за январь-февраль 2022 года он достиг $26,43 млрд. Из-за войны и введенных санкций в некоторых отраслях Москва оказалась зависимой от Пекина. Так, российская алюминиевая промышленность попала в зависимость от китайского импорта: поставки из КНР глинозема, который является сырьем для производства алюминия, выросли в 900 раз. В апреле 2021 года Китай экспортировал в РФ только 136 тонн глинозема, то в апреле 2022 — уже 123,8 тысячи тонн, следует из данных китайской таможни. При этом Китай продавал глинозем в Россию по завышенной цене. Стоимость всего поставленного сырья составляет $63,6 млн, или в среднем $513 за тонну глинозема, в то время как самая высокая цена на двухмесячный контракт на поставку глинозема на рынке составляла $489 за тонну.