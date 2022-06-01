В администрации президента США Джо Байдена продолжаются споры по поводу возможной конфискации замороженных российских активов и передачи их на восстановление Украины. Об этом пишет The New York Times.

«Высокопоставленные чиновники администрации Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешать другим странам полагаться на Соединенные Штаты как на страну для хранения инвестиций», — говорится в публикации.

В Белом доме обсуждают, стоит ли присоединяться к усилиям стран Евросоюза по конфискации валютных резервов российского Центробанка, в том числе в долларах и евро. Некоторые представители администрации опасаются, что это решение может побудить центробанки других стран перевести свои активы из долларов в другие валюты и «держать их подальше от рук Америки». Сейчас в США хранится только часть российских активов, основной объем — в Европе, в том числе в швейцарском Банке международных расчетов.

Изъятие российских активов было основной темой встреч представителей стран G7 в мае, тогда идею поддержали Германия и Канада. После этого министры финансов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии предложили Евросоюзу передать замороженные российские активы Киеву, однако Вашингтон продолжает относиться к этому вопросу более осторожно.

В середине мая глава Минфина США Джанет Йеллен утверждала, что Вашингтон и союзники заблокировали России доступ примерно к $300 млрд резервов. При этом США не могут конфисковать активы Банка России, это невозможно с юридической точки зрения, подчеркнула она, хотя идея о передаче средств Украине естественна с учетом «огромных разрушений и затрат на восстановление».

Комиссар Евросоюза по вопросам юстиции Дидье Рейндерс ранее сообщал, что Евросоюз заморозил резервы Банка России на сумму около €23 млрд, или $24,5 млрд. Также страны союза заморозили около €10 млрд физических активов, в том числе яхт и вилл, которые связаны с российскими олигархами и чиновниками, у которых есть связи с Кремлем.

По словам министра финансов Германии Кристиана Линднера, он «политически открыт» к идее конфискации иностранных активов российского Центробанка, которая обсуждается среди членов G7 и ЕС, но в случае с частными активами необходимо внимательно изучить законодательство. Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе обсуждения этого вопроса предлагал заключить международный договор, согласно которому конфискованные средства будут направлять в специально созданный фонд в пользу тех, кто «пострадал от действий Российской армии».

Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что обсуждаемое решение является нарушением международных норм и «воровством чужих активов». Оно приведет только к проблемам для тех, кто это делает, говорил президент, а Банк России в ответ на заморозку резервов объявил о зеркальных мерах «на сопоставимую сумму».

При этом CNN отмечает, что из-за отказа от российских энергоносителей «погоня» государств Евросоюза за газом может привести предстоящей зимой к дефициту топлива. Введя санкции против России, Европа дестабилизировала весь рынок своими резкими закупками всего сжиженного природного газа. Даже если европейским государства удастся резко снизить зависимость от российского газа, общемировой спрос на сырье к концу нынешнего года превысит предложение на 26 млн тонн, сказано в публикации.