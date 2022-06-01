С начала июля власти разрешили государственным музеям в Узбекистане работать ежедневно до 22.00, а при необходимости — и ночью, соответствующее распоряжение «О мерах по развитию сферы услуг в музеях» опубликовано на официальном сайте.

За дополнительные часы работы музейные сотрудники будут получать дополнительную плату. Госмузеям также разрешено привлекать дополнительных работников с учетом конъюнктуры рынка за счет внебюджетных средств.

Образцами для внедрения таких услуг станут Государственный музей истории Узбекистана, Государственный музей истории Темуридов и Государственный музей природы Узбекистана.

Ожидается, что в них проведут работы по современной реконструкции, оснащению, цифровизации и созданию новых экспозиций. В то же время мэрии Ташкента поручено подготовить эти учреждения до 1 ноября с привлечением квалифицированных компаний из Турции за счет средств городского бюджета.

Выдано поручение и Генеральной прокуратуре Узбекистана, которая совместно с Агентством культурного наследия, Инспекцией по охране культурного наследия и Академией наук должна за два месяца утвердить адресный план и провести сплошную инвентаризацию музейных предметов и коллекций, а также культурных ценностей во всех музеях и фондах. Также они должны усилить меры по охране музейных предметов и иных культурных ценностей, сказано в распоряжении.

Также с 1 июля в Узбекистане запустят постоянную общенародную акцию «Мой вклад в национальное наследие!». В ходе нее государственные музеи будут покупать у населения культурные ценности, в том числе произведения изобразительного и прикладного искусства. Приобретенные у узбекистанцев ценности будут экспонироваться на выставках в музеях. На эту программу будут выделены дополнительные средства: по 3 млрд сумов (около $273 млн) ежегодно за счет средств, выделенных из госбюджета Фонду культурного наследия страны. Государственным музеям в регионах будут выделять по 500 млн сумов ($45 тысяч) из республиканского бюджета Каракалпакстана, местных бюджетов областей и ташкентского городского бюджета.

Вводятся льготы на посещение музеев: в рамках программы «Путешествие в прошлое» школьники и студенты, нуждающиеся в социальной защите, люди с инвалидностью и пожилые узбекистанцы смогут посещать музеи бесплатно. Также в льготную категорию попали узбекистанцы, включенные в «Железную тетрадь», «Женскую тетрадь» и «Молодежную тетрадь» — списки малообеспеченных граждан.