Власти Ирака сообщили о запуске производства собственных пистолетов, сообщил ТАСС со ссылкой на главу управления военной промышленности страны Мухаммеда Сахиба ал-Дарраджи. По его словам, на стадии проектирования находятся винтовки, еще четыре вида оружия — в планах.

«Мы начали производство и тестирование пистолетов «Бабель» («Вавилон»), также планируем в скором времени запустить производство винтовки «Ар-Рафидейн» («Месопотамия»), которая находится сейчас на стадии проектирования», — пояснил ал-Дарраджи.

По словам чиновника, за последнее время иракская промышленность существенно продвинулась: в стране уже производятся минометные снаряды и беспилотники, а производство оружия на территории Ирака позволит значительно сократить его импорт. Пистолет «Вавилон», отметил ал-Дарраджи, разрабатывается в сотрудничестве с международными компаниями, и в первой партии будет собрано более 10 тыс. экземпляров для вооруженных сил страны.

Ранее в управлении заявляли, что Багдад нацелен на развитие оборонной промышленности, наращивание своего оборонного потенциала и возможностей вооруженных сил. С этой целью власти страны одобрили проекты сборки боевых самолетов, в том числе истребителей, и начали переговоры с некоторыми странами о сборке вертолетов, их ремонте и техническом обслуживании. В начале мая власти Ирака подписали контракты с Вашингтоном и Парижем о поставках в страну современного вооружения.

В середине мая первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности организации заявил, что Россия наладит военно-техническое сотрудничество с Ираком. Он отметил, что Москва и Багдад «давно и плотно» сотрудничают в деле борьбы с ИГИЛ и другими террористическими группировками в Сирии и Ираке.

Ранее TRT на русском писал о том, что война России и Украины открыла для Ирака «экспортное окно» в Европу, которая решила отказаться от российских энергоносителей. Однако не все представители власти в стране оценивают этот конфликт одинаково, поэтому западные страны могут не сделать ставку на сотрудничество с Багдадом.