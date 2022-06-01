Пять конспирологических версий происхождения обезьяньей оспы

С началом распространения вируса обезьяньей оспы интернет заполонили таинственные теории о его происхождении. Пользователи предполагают, что инфекция не настоящая, а придумана в лаборатории, и не исключают участия в этом основателя Microsoft Билла Гейтса. Однако на каждую такую теорию заговора есть опровергающий ответ. #trtнарусском #оспа #оспаобезьян #конспирология #теориязаговора #новости