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Пять конспирологических версий происхождения обезьяньей оспы
С началом распространения вируса обезьяньей оспы интернет заполонили таинственные теории о его происхождении. Пользователи предполагают, что инфекция не настоящая, а придумана в лаборатории, и не исключают участия в этом основателя Microsoft Билла Гейтса. Однако на каждую такую теорию заговора есть опровергающий ответ. #trtнарусском #оспа #оспаобезьян #конспирология #теориязаговора #новости
5 конспирологических версий происхождения обезьяньей оспы / Others
1 июня 2022 г.
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