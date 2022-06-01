ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турция зачищает от террористов север Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о новой антитеррористической операции на севере Сирии, в районах Телль-Рифат и Манбидж. По словам президента Турции, действия по зачистке от экстремистов охватят территорию на 30 км от границ Турции. Он также разъяснил, почему Анкара пока не готова одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО. #Турция #Сирия #Эрдоган #trtнарусском
Турция зачищает от террористов север Сирии / Others
1 июня 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us