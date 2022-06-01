Турция зачищает от террористов север Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о новой антитеррористической операции на севере Сирии, в районах Телль-Рифат и Манбидж. По словам президента Турции, действия по зачистке от экстремистов охватят территорию на 30 км от границ Турции. Он также разъяснил, почему Анкара пока не готова одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО. #Турция #Сирия #Эрдоган #trtнарусском