Хирург с мировым именем Хасан Баиев: человек должен заниматься любимым делом

Хасан Баиев проработал хирургом две Чеченские войны. Из-за преследований и угроз уехал в США, где добился мирового признания и стал лауреатом премии «Врач мира». Спустя много лет он вернулся в Россию, чтобы дарить детям улыбки. Только в октябре 2021 он прооперировал более 700 маленьких пациентов с врожденной патологией. #Россия #врач #хирург #ХасанБаиев #ОперацияУлыбка #пластическийхирург #Чечня