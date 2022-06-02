Реализация проекта газотранспортной магистрали, которая должна обеспечить доставку углеводородов из Египта в Ливан через Иорданию и Сирию, застопорился из-за отсутствия со стороны США формальных гарантий. О проблеме стало известно из высказываний официальных лиц в Каире и Бейруте. Как пояснил ливанский министр иностранных дел Абдалла Бу Хабиб, Вашингтон медлит давать поручительство, что участники энергетической инициативы не попадут под действие американского «Закона Цезаря», ограничивающего взаимодействие с Дамаском.

Главным образом это беспокоит Египет, который на протяжении всего вооруженного конфликта в Сирии сохранял с режимом Башара Асада довольно прагматичные отношения. Активные переговоры в последние недели ведутся именно с Каиром. Египетский посол в США Мотаз Захран подтвердил, что его страна перейдет к заключению энергетической сделки, как только получит то, о чем она просила в плане гарантий. «Никто не будет присоединяться к региональному механизму, чтобы в результате оказаться под санкциями», — отметил глава дипмиссии.

Впрочем, в самом Вашингтоне пытаются спроецировать ответственность за промедление вокруг реализации проекта на региональных участников сделки. Так, неназванный представитель Госдепартамента в разговоре с Al Arabiya заметил, что администрация президента Джо Байдена «ожидает окончательных контрактов и условий финансирования от сторон, чтобы удостовериться, что как газовые, так и электроэнергетические проекты соответствуют политике США, и решить любые возможные проблемы, связанные с санкциями».

Ремарки дипломатического ведомства выглядят недвусмысленной попыткой дистанцироваться от легализации проекта «арабского газопровода», несмотря на то что ранее он получил положительные отзывы со стороны администрации Байдена.

Обещания Белого дома

Заверения в том, что действие «Закона Цезаря» не бросит тень на энергетический проект, звучали ранее со стороны посла США в Ливане Дороти Ши, которая даже провела на эту тему консультации с премьер-министром Наджибом Микати. Глава дипломатической миссии передала главе кабмина некое официальное письмо со стороны Министерства финансов США, которое было призвано развеять опасения местной политической элиты, что их страна, соседствующая с Сирией, рискует столкнуться с мощными рестрикциями.

Отдельно сообщалось, что именно Вашингтон оказывал посреднические услуги в согласовании проекта с заинтересованными сторонами. Переговоры курировал советник Госдепартамента по глобальной энергобезопасности Амос Хохштейн. По неофициальным данным, он обсуждал этот проект, план которого оставался «на полке» около десяти лет, даже с государственными деятелями Израиля. Были предположения, что дискуссию американская сторона вела и с Россией, одним из основных гарантов устойчивости президентского дворца в Дамаске.

Вопрос, какую позицию занимает администрация Байдена, является немаловажным еще и с учетом того, что проектируемая газотранспортная магистраль потребует существенных финансовых вливаний со стороны Всемирного банка. Международная структура должна предоставить средства, которые пойдут на ремонт и модернизацию изношенной, в том числе из-за боевых действий, инфраструктуры. Финансирование необходимо для восстановления линий электропередач, которые соединяют Иорданию, Сирию и Ливан.

На днях ливанские официальные лица сообщили, что обратились к Вашингтону с запросом оказать финансовую и техническую помощь для реализации «арабского газопровода».

Спасти Ливан

Администрацию Байдена энергетический проект интересовал с точки зрения минимизации последствий экономического кризиса в Ливане. Дефицит энергоносителей отражался на различных национальных секторах, включая здравоохранение, пищевую промышленность и систему связи. Проблемы с электросетями только усугубили ливанский экономический коллапс, который Всемирный банк классифицировал как один из трех самых серьезных кризисов в мире с 1850 года.

Согласно проекту, Бейрут должен будет получать до 1,8 млн кубометров египетского газа в день в течение как минимум 10 лет, если верить заявлениям Каира. Уверенность в осущестимость этой инициативы добавлял факт, что в последние годы Египет делал открытия крупных газовых месторождений в Средиземноморье.

Махер Азиз, член Мирового энергетического совета, утверждает, что Египет способен экспортировать газ в Ливан и другие страны в течение как минимум 25 лет без значительного ущерба для локального потребления. Но общее производство энергии и количество необходимых углеводородов также будет находиться в прямой зависимости от эффективности ливанских электростанций.

Если бы Бейрут смог максимально использовать ситуацию вокруг «арабского трубопровода», его государственная казна могла бы сэкономить около $5 млрд за 18 лет, отмечает Руди Баруди, гендиректор консалтинговой компании Qatar Energy and Environment Holding. Кроме того, по его словам, большинство ливанских проблем с электричеством были бы решены.

Бремя обещаний

Сирийскому режиму энергетическая инициатива обещает крупные дивиденды. Так, Дамаск, по его собственным подсчетам, может получать при позитивном сценарии около 8% от общих объемов топлива, которое будет проходить через контролируемую его силами территорию. Бывший специальный посланник США по Сирии Джоэл Рейберн в этой связи предполагает: «Если это правда, то газовая сделка принесет Асаду астрономические выгоды».

Неудивительно, что сообщения о сделке вызвали бурю возмущения среди конгрессменов, недовольных профанацией санкционного режима в отношении Асада.

Однако, как замечают эксперты вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI), препятствием на пути этого газового проекта становится не только его уязвимость перед «Законом Цезаря», но и факт, что та часть магистрали, которая будет находиться на сирийской территории, вероятно, полностью войдет в зону ответственности российской компании «Стройтрансгаз», взаимодействие с которой теперь будет осложнено санкциями за войну в Украине.

Как отмечают в MEI, беспокойство египетской стороны и ее уверенное требование гарантий означает, что газовая сделка по транзиту в Ливан слишком переоценена официальными лицами администрации Байдена на ранних этапах дискуссии. В связи с тем, что США приближаются к промежуточным выборам в Конгресс, никто из администрации президента Байдена уже не сможет пойти на дальнейшее обесценивание собственных санкционных инструментов, резюмируют вашингтонские аналитики по Ближнему Востоку.

А это значит, что региональные игроки останутся без требуемых гарантий и — в очередной раз — без уверенности в собственном союзнике.