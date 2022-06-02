Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обратился к генсеку ООН с просьбой изменить название Турции в международных и официальных документах с прежнего Turkey на Türkiye, сообщает «Анадолу». Эта просьба была удовлетворена, и соответствующие изменения начали действовать с 1 июня.

Получение письма от Чавушоглу подтвердил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, который сообщил, что изменение в названии Турции на иностранных языках вступает в силу с момента получения прошения.

Теперь Türkiye будет использоваться на всех международных форумах и в официальных документах ООН, где раньше применялись различные этнонимы (Turkey, Turkei, Turquie), сказано в публикации.

О том, что Турция подала запрос в ООН на смену международного названия страны, Чавушоглу заявил в своем Twitter в конце мая. «Процесс, который мы начали под руководством нашего президента для повышения ценности бренда нашей страны, подходит к концу, — сказал дипломат. — Письмом, которое я отправил сегодня Генеральному секретарю ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в ООН как Türkiye».

Ранее Норвегия согласилась официально поменять название Беларуси с Hviterussland (Белая Россия: от норвежского hvite — «белый» и Russland — «Россия») на Belarus. «С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Белоруссией, мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке, — заявила тогда глава МИД страны Анникен Хюитфельд». С ноября 2019 года Швеция отказалась от названия «Vitryssland» («Белая Россия») в официальных документах, а в 2021 году Дания перестала употреблять название Hviderusland, которое тоже ассоциировалось с Россией.