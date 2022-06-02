Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 1 июня прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы совершить Умра Хадж («малое паломничество»). Об этом сообщает портал Orient.

«Свой первый зарубежный визит с момента вступления в должность президент Туркменистана, следуя канонам веры, совершает именно на священную землю исламского мира», — сказано в публикации. Вместе с ним совершить паломничество также отправились старейшины из всех областей Туркменистана.

По прибытии Бердымухамедова встретили губернатор провинции Мекка Халид бин Фейсал Аль Сауд и другие официальные лица. Из аэропорта Джидда президентский кортеж отправился в Мекку, где президент Туркменистана посетил мечеть Аль-Харам, где находится священный источник Зам-Зам. Там Бердымухамедов и другие представители делегации попробовали воду из источника, совершили полуденный намаз и приступили к выполнению обрядов, предписанных для Умра Хаджа.

Бердымухамедов обошел вокруг Каабы семь раз, подошел к Черному камню аль-Хаджар аль-Асвад и помолился Аллаху за милости и блага, ниспосланные туркменскому народу, и за процветание страны.

В знак уважения к президенту Туркменистана и туркменскому народу в ночь с 1 на 2 июня покрывало Каабы — кисва — было сдвинуто, и Бердымухамедову позволили совершить намаз внутри святыни. В ходе паломничества президенту Туркменистана также передали теперрик из Каабы — дар-благословение. Принимая его, Бердымухамедов заявил, что принимает это как знак уважения к Туркменистану и его народу.

После этого специальный религиозный представитель Саудовской Аравии рассказал Бердымухамедову, что также находился с его отцом, Гурбангулы Бердымухамедовым, во время совершения хаджа.

В мае 2016 года умру совершил отец президента Гурбангулы Бердымухамедов (после чего к его имени стали добавлять приставку хаджи), которому также подарили теперрик.