Администрация Джо Байдена действительно осуществляет «наступательные операции» против России в киберпространстве. Это однако не противоречит заявлениям властей страны о нежелании вступать в прямую конфронтацию с Москвой после начала войны в Украине. Слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер цитирует Reuters.

«Мы просто не воспринимаем это так. Мы говорили об этом раньше», — заявила она, отвечая на вопрос о том, не противоречат ли действия Киберкомандования ранее изложенной позиции американского президента.

Ранее глава Киберкомандования ВС США, руководитель Агентства национальной безопасности генерал Пол Накасоне сообщил, что Белый дом проводит кибератаки на Москву, в интервью Sky News.

«Мы провели серию операций по всему спектру: наступательные, оборонительные и информационные операции», — утверждал он.

Генерал не рассказал, в чем состояла суть проводимых операций, но отметил, что Россия якобы также устраивает различные кибератаки, к примеру, на «промежуточные выборы» в США. Также он упомянул «фермы троллей, которые начали развиваться в Африке» с возможной подачи России в 2020 году.

С момента вторжения России в Украину 24 февраля число атак на российские IT-системы выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Роскомнадзор тогда заявил о гибридной войне против России, в том числе в информационном пространстве. Как сообщали в «Лаборатории Касперского», в феврале компания отразила в 4,5 раза больше DDoS-атак, чем за аналогичный период 2021 года, причем более 60% из них произошли с 24 по 28 февраля.

Из-за этого в марте вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил 18 федеральным министерствам и ведомствам «немедленно» завершить проект по созданию в регионах штабов для противодействия киберугрозам. Однако во многих регионах поручения выполнены не были.

В мае стало известно, что из-за войны в Украине в разы увеличилось число взломов и кибератак. В ходе них кибер-преступники атаковали ту или иную сторону конфликта и действовали в основном не ради выгоды, а ради общественного резонанса.

«Вскоре после начала конфликта некоторые группы вымогателей перешли на одну из сторон, в результате появились атаки, проводимые в поддержку России или Украины», — пояснял тогда эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.