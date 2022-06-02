ПОЛИТИКА
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Израильские военные взорвали дом палестинца на Западном берегу
Израильские силы разрушили дом палестинца Диаа Хамарше в деревне Ябад. Здание заминировали, после чего взорвали. Хамарше обвиняют в том, что он застрелил пять человек в израильском городе Бней-Брак. В ходе операции начались столкновения и перестрелка между израильскими военными и палестинцами. Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что один человек погиб, еще трое получили тяжелые ранения. #trtнарусском #Палестина #Израиль #Запабдыйберег #ЦАХАЛ #террорист #снесли #дом #взрывчатка
Израильские военные взорвали дом палестинца на Западном берегу / Others
2 июня 2022 г.
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