Израильские военные взорвали дом палестинца на Западном берегу

Израильские силы разрушили дом палестинца Диаа Хамарше в деревне Ябад. Здание заминировали, после чего взорвали. Хамарше обвиняют в том, что он застрелил пять человек в израильском городе Бней-Брак. В ходе операции начались столкновения и перестрелка между израильскими военными и палестинцами. Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что один человек погиб, еще трое получили тяжелые ранения. #trtнарусском #Палестина #Израиль #Запабдыйберег #ЦАХАЛ #террорист #снесли #дом #взрывчатка