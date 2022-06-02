ПОЛИТИКА
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Сторонники террористической организации РПК провели марш в Лондоне
Сторонники РПК провели в Лондоне марш. В шествии приняли участие около полусотни человек. Они несли символы и флаги экстремистской организации, а также портреты главы группировки Абдуллы Оджалана. РПК признана террористической в Турции, США, ЕС и Великобритании. В Турции она несет ответственность за гибель около 40 тысяч человек. #марш #Лондон #РПК #Великобритания #шествие #флаги #террорист #организация #Оджалан
Сторонники террористической организации РПК провели марш в Лондоне / Others
2 июня 2022 г.
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