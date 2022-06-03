Крупнейший американский банк JPMorgan Chase & Co. готовится к урагану в мировой экономике, заявил на финансовой конференции в Нью-Йорке глава банка Джейми Даймон и посоветовал инвесторам сделать то же самое. Об этом пишет Financial Times.

«Знаете, раньше я говорил о грозовых тучах, но теперь я хочу внести поправку... Надвигается ураган», — пояснил он. Банкир считает, что сейчас никто не знает, будет это «небольшой ураган или супершторм Сэнди».

Он посоветовал участникам мероприятия «крепиться» и рассказал, что JPMorgan будет проводить очень консервативную политику.

По словам Даймона, у него большие опасения вызывают планы Федерального резерва США по сокращению объема активов на своем балансе. Программа так называемого «количественного ужесточения» должна достичь $95 млрд в месяц.

«Мы еще никогда не видели количественного ужесточения таких масштабов, и это может стать событием, о котором будут писать исторические книги в ближайшие 50 лет», — подчеркнул он.

Другим тревожащим фактором Даймон назвал войну в Украине и ее влияние на сырьевые рынки, включая рынок продовольствия и энергоносителей. В частности, цены на нефть могут достичь и $150, и $175 за баррель, отметил он.

«Войны плохо кончаются, они могут иметь неожиданные последствия, — сказал глава JPMorgan. — Мы делаем недостаточно для защиты Европы от того, что случится с нефтью в ближайшее время».

По мнению эксперта, текущих сбережений американских потребителей хватит на 6–9 месяцев, после чего они начнут испытывать сложности.

Ранее американский президент Джо Байден на встрече по вопросам производства детского питания заявил, что европейские страны обсуждают возможность закупки российской нефти по ценам ниже рыночных вместо отказа от ее импорта.

«Сейчас, когда Европа планирует еще больше ограничить закупки российской нефти, идут активные размышления, что можно сделать: может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — сказал он.

По словам президента, Вашингтон вместе с союзниками в Европе ищет варианты сдержать цены на топливо, которые растут на фоне войны в Украине и введенных санкций.

До этого цены на газ в США побили многолетний рекорд, когда стоимость топлива на бирже поднялась до $9,399 за миллион британских термических единиц, то есть до $330 за тысячу кубометров. Газ дорожает из-за низких темпов добычи, высоких объемов экспорта сжиженного природного газа и малой заполненности хранилищ, посчитали тогда эксперты. Сейчас запасы газа в стране на 17% ниже среднего за последнее пятилетие.

До этого Международный валютный фонд в апреле ухудшил прогноз роста экономики США на 2022 год до 3,7% с январской оценки в 4%. При этом в МВФ не ожидают рецессии в экономике страны, а экономика США по итогам 2021 года выросла на 5,7%.