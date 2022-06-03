В России смогут производить детали для иностранных самолетов Airbus и Boeing, перешедших в пользование властям страны. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к Росавиации.

Агентство в апреле и мае выдало пяти компаниям сертификаты разработчика авиатехники в части ее модификации, сертификации второстепенных изменений и выпуска техдокументации, включая утверждение ремонтной документации и ее изменений. Такие документы позволят предприятиям работать с зарубежными воздушными судами, говорится в публикации.

Среди получивших сертификаты — ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics (входит в группу S7), Уральский завод гражданской авиации, «Авиационные инженерные решения» и институт авиационного приборостроения «Навигатор». Также подали заявки на сертификацию «Волга-Днепр инжиниринг», «Ютэйр-инжиниринг», «Авиагранд», «А-техникс» группы «Аэрофлот» и «Авиаинтерком».

По данным издания, большая часть компаний будет заниматься импортозамещением деталей интерьера салонов, пассажирских кресел или кухонного оборудования. Предприятие «Авиационные инженерные решения» получило сертификат на разработку и одобрение изменений типового дизайна самолетов, рассказал «Ведомостям» управляющий директор компании Тимур Джолдыбаев. Также S7 Technics получила право разрабатывать модификации компонентов и схемы ремонтов, как это часто делается на мировом рынке. Эта практика позволяет компаниям, кроме производителей типа, разрабатывать и изготавливать компоненты для самолетов.

В конце апреля Росавиация выдала разрешение «Аэрофлоту» на техническое обслуживание самолетов иностранного производства Boeing и Airbus, чтобы авиакомпания могла обслуживать лайнеры, зарегистрированные в российском реестре.

Ранее стало известно, что десять российских авиакомпаний открыли в банках рублевые счета типа «С», чтобы перечислять платежи за самолеты лизинговым компаниям из недружественных стран. Речь идет об «Аэрофлоте», «Победе», «России», S7 Airlines, Smartavia, «Якутии», «Алросы», «Ямала», «Полярных авиалиниях» и «Авроре». Еще пять перевозчиков — «Уральские авиалинии», «Ижавиа», «Нордстар», «Руслайн», «Ай флай» — находятся в процессе открытия таких счетов.