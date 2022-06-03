Количество преступлений, связанных с ненавистью, по отношению к американцам азиатского происхождения в целом выросло вдвое по стране в прошлом году. Это следует из доклада, подготовленного Центром изучения преступлений на почве ненависти и экстремизма при Университете штата Калифорния, с которым ознакомился TRT World.

По предварительным результатам, полученным от 36 полицейских участков, в 37 крупнейших американских городах число таких преступлений увеличилось на 39%, а в десяти крупных пригородах — на 54,5%.

Руководитель центра Брайан Левин отметил, что самый резкий рост в числе правонарушений пришелся на первый квартал 2022 года — в среднем на 30% в городах — и этот показатель не уменьшается. «Исторически в годы между выборами число преступлений на почве ненависти всегда увеличивается, а их пик приходится на сентябрь или октябрь, в то время как в первом квартале года этот показатель обычно ниже», — пояснил он. По мнению Левина, это означает, что конец года может оказаться «бурным». Чаще всего упомянутые преступления происходят в больших городах, и тревожные данные, приходящие оттуда, могут быть «предвестником общенационального тренда», посчитал эксперт.

Максимальное количество правонарушений на почве ненависти за 12 лет было зафиксировано ФБР в 2020 году — 8263. В 2021 году число преступлений против американцев азиатского происхождения увеличилось на 224% и составило 369 случаев в 20 крупнейших американских городах.

В частности, эту тему на недавней встрече с президентом США Джо Байденом подняли участники южнокорейской группы BTS. Перед мероприятием они поговорили с журналистами и напомнили о резком росте числа преступлений против азиатов в США. «Мы были потрясены всплеском преступлений на почве ненависти, в том числе против американцев азиатского происхождения», — заявил один из участников группы Чимин.

Ранее Центр изучения преступлений на почве ненависти и экстремизма сообщал, что количество правонарушений против американцев азиатского происхождения в США в прошлом году достигло 10 370. Количество таких противоправных действий, включая ненасильственные, в целом увеличилось в США с марта 2020 года по сентябрь 2021 года на 339% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом, выяснили ученые.

В прошлом году правоохранительные органы США в отдельных регионах страны были вынуждены перейти на усиленное патрулирование из-за резко возросших антиазиатских настроений. Серия актов насилия над представителями вьетнамских и японских сообществ, в основном связанных с пандемией коронавируса, привела даже к созданию гражданских патрулей. По данным калифорнийского центра, в 2020 году, хотя количество преступлений на почве ненависти в США снизилось, преступления против американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана резко выросли — на 145%.

Также сообщалось, что, согласно опросам Pew Research Center, взрослые азиаты и чернокожие чаще, чем латиноамериканцы и белые, говорят, что они были подвержены оскорблениям или шуткам, а также испытывали опасения ввиду того, что кто-то может угрожать или физически напасть на них из-за их расы или этнической принадлежности. Другой опрос показал, что хотя большая часть американцев (56%) считает коронавирус естественным бедствием, республиканцы (60%), пенсионеры (51%) и те, кто не имеет высшего образования (48%), возлагают ответственность за эпидемию на конкретных людей или организации. Около половины из них — 44% — связывают пандемию COVID-19 с кем-то или чем-то конкретным, большинство обвиняет Китай или китайский народ: 66% респондентов внутри этой группы упомянули Китай, 45% — китайцев вообще, 13% заявили, что эпидемия была вызвана из-за работы специализированной лаборатории в Китае, а 9% обвинили китайское правительство.