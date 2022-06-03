3 июня 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Британия пышно отпраздновала 70-летие пребывания Елизаветы II на троне
Военный парад, авиа и лазерное шоу, тысячи восторженных зрителей — в Лондоне пышно отпраздновали платиновый юбилей королевы Великобритании и Северной Ирландии. 96-летняя Елизавета II уже 70 лет находится на троне Соединенного Королевства. #trtнарусском #королева #великобритания #юбилей #новости #ЕлизаветаII #юбилей #Лондон
Британия пышно отпраздновала 70-летие пребывания Елизаветы II на троне / Others
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