Турция, Украина и Россия разработали «дорожную карту» для решения проблемы с вывозом украинского зерна, узнало агентство Anadolu. В разработке также приняла участие ООН.

По замыслу участников переговоров, по «зерновому коридору» на международный рынок должны быть поставлены около 20 млн тонн зерна и семян подсолнечника.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 мая созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

«В разговоре с Эрдоганом Путин отметил, что Россия желает способствовать беспрепятственной отправке грузов в координации с турецкими партнерами, включая поставки зерна из украинских портов, — сказано в публикации. — В беседе с Зеленским Эрдоган подчеркнул, что Турция придает особую важность проекту по созданию безопасного коридора для экспорта украинских продуктов сельского хозяйства по морю».

Вскоре представители всех сторон должны провести специальную встречу и обсудить подробности плана (помимо прочего, они будут говорить о маршруте вывоза сельскохозяйственной продукции, обеспечении безопасности судов, разминировании портов в Черном море и страховании грузов).

По словам президента Турции, лидеры России и Украины положительно оценили перспективы участия в работе командного центра в Стамбуле, который и призван заниматься вопросом вывоза зерна. Источники «Анадолу» в дипломатических кругах согласились с тем, что Путин и Зеленский позитивно восприняли саму идею сотрудничества для организации «зернового коридора».

Трехсторонние переговоры о вывозе семян и зерна из Украины крайне важны, так как война может привести к глобальному голоду, о чем не раз сообщали политики разных уровней. В частности, об этом говорил генсек ООН Антонио Гутерриш. «Население Украины переживает ад на земле, а последствия ощущаются по всему миру. Стремительно растущие цены на продовольствие, энергию и удобрения угрожают вылиться в глобальный голод», — предупреждал он.

Более того, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвиняла Россию в «развязывании зерновой войны», а госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал о необходимости добиваться от Москвы открытия транспортных коридоров для вывоза украинского зерна на экспорт. Тогда посол России в США Анатолий Антонов заявил, что проблемы в сфере продовольственной безопасности начались задолго до начала «военной спецоперации» в Украине. Негативную роль в этом вопросе сыграли неграмотные макроэкономические шаги Запада, усугубленные последствиями пандемии коронавируса, утверждал он.

В конце мая Путин провел телефонные разговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном и заявил, что «Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов». Эту тему он обсуждал и с Эрдоганом 30 мая, после чего министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова силами Военно-морского флота России обеспечить беспрепятственный выход судов с грузом зерна из украинских морских портов в Средиземное море, если Киев организует работу по их разминированию.

Ранее, как писал TRT на русском, представители Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН категорически потребовали прекратить блокировку украинских портов Россией, из-за которой под угрозу поставлен экспорт зерна. Тогда директор ВПП Дэвид Бизли сообщил, что такие действия являются «войной против глобальной продовольственной безопасности». Если порты не будут открыты, могут возникнуть «голод и возрастет вынужденная массовая миграция», подчеркнул он.