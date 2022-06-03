Председатель КНР Си Цзиньпин поручил своим советникам найти способы финансовой помощи России, которые не будут вступать в противоречие с ограничениями ЕС и США. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к китайскому правительству.

С момента введения санкций Кремль уже дважды пытался «надавить на Пекин, чтобы он предложил новые формы экономической поддержки», сообщили собеседники издания. Российская сторона напомнила властям Китая о совместном заявлении Владимира Путина и Си Цзиньпина, которое было сделано за несколько недель до начала войны, о том, что партнерство между странами «не имеет границ».

При этом недавние консультации России и Китая были «напряженными», рассказал один из источников, так как Москва настаивает на сохранении «торговых обязательств», а также рассчитывает на финансовую и технологическую поддержку от КНР. Из-за этого Пекин оказался в затруднительном положении, так как он одновременно пытается «быть с Россией, публично демонстрировать нейтралитет и не подвергаться финансовому риску».

«Китай ясно обозначил свою позицию и по ситуации в Украине, и по нелегальности введенных против России санкций, — сообщил один из источников, близких к китайским властям. — Мы понимаем положение Москвы, но не можем поступиться своими позициями в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах своих людей».

Незадолго до этого страны Евросоюза договорились о шестом пакете санкций против России, который включает в себя отключение от системы SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, расширение ограничений на экспорт, запрет на предоставление услуг российскому нефтяному сектору, ограничение на покупку российской нефти и так далее. Новые ограничения против Москвы ввел и американский Минфин: под них попали 17 россиян и 16 компаний, в том числе председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его родственники, глава Минэкономики Максим Решетников и официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Сейчас Евросоюз рассматривает и варианты новых санкций, в том числе закупку российской нефти по ограниченным ценам. В мае министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что министры финансов стран G7 обсудили регулирование цен на российскую нефть картелем покупателей.

Ранее стало известно, что за последнее время доля юаня на биржевых торгах увеличилась в 14 раз — с 0,5% до 7%. Также рост спроса на китайскую валюту наблюдается и на внебиржевом рынке, причем активнее всего ведутся торги в паре юань/рубль и юань/доллар, чуть менее популярна пара юань/евро.