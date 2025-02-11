ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Трамп хочет забрать Исландию?
В Рейкьявике опасаются, что президент США может не остановиться на Гренландии и захочет захватить еще один арктический остров
Трамп хочет забрать Исландию?
лидеры Дании и Исландии / AP
11 февраля 2025 г.

В Исландии всерьез опасаются, что арктические амбиции Дональда Трампа могут не ограничиться только Гренландией. Премьер-министр Криструн Фростадоуттир на этом фоне вновь подняла вопрос о вступлении Исландии в Евросоюз, чтобы обезопасить остров от возможной американской аннексии. 

Но политик настаивает, что возможное вступление страны в Евросоюз должно основываться на экономических выгодах, а не на страхе перед президентом США.

В интервью Financial Times (FT) Фростадоуттир подчеркнула: Исландия стремится сохранить баланс между США и Европой. Пока страна с населением 390 тыс. человек готовится к референдуму, который пройдет до 2027 года и определит, стоит ли возобновлять переговоры о вступлении в ЕС. 

Некоторые европейские политики считают, что угрозы Трампа в адрес Гренландии могут подтолкнуть Исландию и Норвегию к интеграции с ЕС — так же, как действия Москвы в Украине привели к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

Отвечая на вопрос, повлияют ли заявления Трампа о Гренландии на исландские дебаты о ЕС, Фростадоуттир призвала не руководствоваться страхом.

«Голосовать за вступление нужно не из-за давления или страха, а потому, что это правильный шаг для экономики и культуры», — подчеркнула премьер-министр.

Дискуссия о членстве в ЕС остается для Исландии болезненной темой. После финансового кризиса 2008 года правительство социал-демократов подало заявку на вступление в ЕС, не дожидаясь референдума. Переговоры начались, но в 2013 году были прерваны правоцентристскими партиями из-за опасений по поводу ограничения суверенитета и разногласий с Брюсселем по вопросам рыболовства.

Теперь вопрос снова актуален. Новое правительство страны договорилось провести референдум о возобновлении переговоров и вступлении в ЕС. 

Исландия, получившая независимость от Дании в 1944 году, не имеет собственной армии и опирается на НАТО в вопросах обороны.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us