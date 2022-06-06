В индийском городе Мумбаи прошла церемония вручения наград международной премии STAT в области грузовых авиаперевозок. В ходе нее лауреатом была объявлена Turkish Cargo — дочернее предприятие перевозчика Turkish Airlines. Она получила приз в номинации «самая быстрорастущая грузовая авиакомпания года» за 2021 год, говорится на сайте перевозчика.

К концу прошлого года Turkish Cargo стала пятой по размеру грузовой авиакомпанией в мире и показала самый быстрый рост среди 25 перевозчиков к июню 2021 года. Ее доля на рынке тогда составляла 5,7%, следует из данных счетчика фрахтовых тонн и налета самолетов перевозчика.

Глава грузового отдела Turkish Airlines Турхан Озен заявил, что авиакомпания «находится в центре стремительно растущей и развивающейся логистической индустрии, чьи грузовые самолеты обслуживают 132 страны».

«С помощью инфраструктуры Turkish Cargo, инвестиций в технологии, разветвленной сети и уникального географического положения мы стремимся сделать так, чтоб наш бренд вошел в тройку крупнейших авиаперевозчиков мира», — добавил он.

Turkish Cargo была признана грузовой авиакомпанией 2019 года в ходе премии Air Cargo News, которую называют отраслевым «Оскаром». Тогда базирующаяся в Стамбуле авиакомпания получила наибольшее общее число голосов читателей журнала Air Cargo News. Награду принял старший вице-президент Turkish Cargo по маркетингу Фатих Цигал. Пассажирское подразделение авиакомпании тогда переместилось в новый стамбульский хаб, также компания занялась инвестированием в свой парк грузовых самолетов, заказав серию Boeing 777F. Также Turkish Cargo объявила о своей стратегии войти в первую пятерку крупнейших перевозчиков фармацевтической продукции с высокой стоимостью и чувствительностью к температуре к 2022 году. В 2018 году авиакомпания увеличила объем более чем на 20%.

В 2021 году Turkish Cargo, помимо прочего, доставила украинский спутник дистанционного зондирования Земли «Сич-2-30» в американский Майами для запуска в космос. Космический аппарат был транспортирован в США из Украины транзитным рейсом через Стамбул на грузовом самолете. Тогда сообщалось, что авиакомпания использует специальное оборудование для грузов, транспортировка которых требует максимальной осторожности и точности. Любое перемещение ценного груза, хранящегося в складских помещениях, находится под постоянным контролем посредством камер, расположенных внутри и вокруг помещений.