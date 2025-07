Правительство Узбекистана утвердило 1 июня создание цифрового университета IT-Park University.

Университет основан ташкентским IT Park совместно с международной IT-компанией EPAM. Он станет первым университетом в Узбекистане, который работает в формате гибридного обучения (преимущественно онлайн) с кампусом в Ташкенте и офисами в 12 городах страны, говорится на сайте вуза. В нем будут два факультета, отмечает портал «Фергана»:

— EPAM School of Digital Engineering (Школа цифровой инженерии EPAM), который включает специализации Backend Development Java (разработчик программного обеспечения, бэкенд), Mobile Development Android (разработчик мобильных приложений и сервисов под Андроид), Frontend Development (разработчик программного обеспечения, фронтенд), QA in Software (специалист по Quality Assurance — тестированию программного обеспечения), Big Data (специалист по обработке больших массивов данных);

— IT Park School of Computer Science (Школа компьютерных наук IT Park), готовящий по специальностям Web Development (веб-разработчик), Software Testing (мануальное тестирование), Networks and Virtual Environments (специалист по сетям и оборудованию).

Обучение будет вестись на английском языке. Срок обучения — три года, при этом первый курс будет общим для двух факультетов (общие дисциплины для всех учащихся с упором на улучшение английского языка, необходимого для обучения). По результатам первого года обучения студенты будут распределены по факультетам, где смогут выбрать подходящую для себя специализацию.

Вступительных экзаменов нет. Для зачисления нужно предоставить аттестат об окончании колледжа/лицея/школы, а также сертификат IELTS не ниже 4,5 или TOEFL (минимальный балл 34), либо пройти тестирование в офисах IT Park. Прием стартует с 25 июня. Плата за первый год обучения составит примерно 9 млн сумов ($818).