В то время как россияне затягивают пояса и сокращают расходы, а бизнес массово объявляет форс-мажоры по срывающимся контрактам, российская официальная статистика отчитывается о рекордном росте доходов 70 миллионов работающих граждан, пишет The Moscow Times. Так, по данным Росстата, в марте средняя по РФ зарплата подскочила на 20,9% в годовом выражении — максимальную величину более чем за 13 лет.

Если в феврале, согласно официальной оценке, россияне в среднем зарабатывали 57 344 рубля в месяц, то в марте эта сумма разом выросла больше чем на 9 тысяч рублей — до 66 757 рублей.

В реальном выражении — с поправкой на инфляцию — заработки увеличились на скромные 3,6%. Однако номинальный прирост в годовом выражении стал рекордным с октября 2008 года (тогда зарплаты выросли на 26,6%), а в месячном (+16,6%) — оказался сопоставим с показателями 1993 года, когда зарплаты пытались «угнаться» за гиперинфляцией, отмечают журналисты The Moscow Times.

Прибавку, порой на десятки процентов, согласно Росстату, в первый месяц войны получили работники большинства отраслей экономики. На предприятиях, добывающих полезные ископаемые, средняя зарплата выросла на 27,6% год к году; на производстве напитков рост достиг 49,9%, на химических заводах — 29,9%, в металлургии — 50,8%, в розничной торговле — 20,6%, в банках и страховых компаниях — 38,6%.

Однако по бюджетникам статистика не столь оптимистичная. Согласно Росстату, зарплаты учителей в марте были на 10,8% выше, чем год назад; медработников — на 8%, других соцучреждений — на 6,3%.

«Представленные цифры выглядят статистической несуразностью», — отметил экономист банка «Центрокредит», автор телеграм-канала MMI Евгений Суворов. По итогам первого квартала фонд оплаты труда в экономике — то есть все зарплаты, сложенные вместе, — вырос на 9%. А средняя зарплата за тот же период — на 15%. Чтобы эти цифры «бились» друг с другом, по стране должна была прокатиться волна сокращений, указывает Суворов. Но ее статистика не видит: уровень безработицы в марте составил 4,1%, а в апреле упал до исторического минимума — 4%.

Данные по потреблению также идут вразрез со статистикой по рынку труда, указывает Наталия Орлова, главный экономист «Альфа-банка». При том что зарплаты подскочили, безработица снизилась, розничные продажи в апреле рухнули на 9,7% — рекордно с локдаунов пандемии. По мнению Орловой, впрочем, есть логическое объяснение: резкий спад оборота розничной торговли, судя по всему, вызван снижением предложения некоторых товаров, а цифры по зарплатам и занятости «отражают структурный сдвиг, благодаря которому появляется больший спрос на труд в новых областях, что отражает, например, переориентацию внешней торговли на Азию», указывает эксперт.

К тому же, продолжает Орлова, у компаний пока не было достаточно времени для сокращения издержек и появляется необходимость вместо инвестиций нанимать больше людей, поскольку «в условиях отсутствия технологического импорта будет происходить замена технологий руками».

В 2021 году Росстат также отчитывался, что реальные зарплаты россиян в 2020 году выросли на 2,5% по сравнению с предыдущим годом. При этом, как отмечали эксперты, реальные располагаемые доходы россиян (деньги, которые остаются после выплаты обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в 2020 году падали двух лет роста.