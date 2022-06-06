Как все начиналось?

Первые дни апреля 2022. Шотландия. Внезапный рост тяжелых случаев острого гепатита неизвестной этиологии. Пострадавшие — дети в возрасте до 10 лет. В последующие дни подобный диагноз стали ставить детям преимущественно в возрасте от 2 до 5 лет, уже на территории всего Соединенного Королевства. А затем и во многих других странах.

19 апреля Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) выпустил пресс-релиз, в котором сообщил о случаях острого гепатита у детей в Великобритании, Ирландии, Испании, Дании, Нидерландах и США.

23 апреля ВОЗ сообщила о том, что география заболеваемости расширяется. Новый гепатит также зафиксировали медики Израиля, США, Италии, Норвегии, Франции, Румынии, Бельгии.

Возрастные рамки заболевших тоже стали шире: на данный момент диагноз ставят детям в возрасте от 1 месяца до 16 лет.

1 мая ВОЗ сообщает о 228 вероятных случаях острого гепатита у детей из 20 стран и о более 50 дополнительных случаев, которые находятся в стадии расследования.

Агент под прикрытием

Гепатит — это воспаление ткани печени (от греч. hepat — «печень» и itis — «воспаление»). Причины гепатита могут быть самые разнообразные — инфекционные и неинфекционные (травмы, опухоли, отравления и пр.). В данном случае высока вероятность того, что гепатит инфекционный. Однако известные вирусы гепатитов (гепатита A, B, C, D, E) не были обнаружены ни в одном из случаев заболевания. То есть специфические вирусы гепатита здесь ни при чем.

Среди вероятных инфекционных агентов, которые могли спровоцировать заболевание, специалисты называют новый, особо агрессивный вариант омикрона, неизвестный ранее мутант коронавируса SARS-CoV-2 (часть заболевших показали положительный тест на ковид либо переболели им ранее) или же аденовирус 41-го типа — он был зафиксирован по меньшей мере у 75% заболевших. Но общеизвестно, что этот штамм аденовируса не поражает печень.

Также допускается версия о том, что новый детский гепатит может быть постковидным. Известный военный врач, токсиколог Алексей Водовозов пишет об этом в своем телеграмм-канале.

У пострадавших детей могли быть легкие или бессимптомные случаи COVID, которые остались незамеченными, предполагает группа авторов, чья работа опубликована в The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Если бы это было правдой, то оставшиеся после ковида вирусные частицы в желудочно-кишечном тракте у детей могли бы вызвать чрезмерную реакцию иммунной системы на аденовирус 41F, что привело бы к выработке большого количества воспалительных белков, которые в свою очередь бьют по печени.

Авторы предлагают обследовать детей с острым гепатитом на наличие персистенции SARS-CoV-2 в кале и других признаков повреждения печени, ведь S-белок коронавируса — это «суперантиген», который чрезмерно сенсибилизирует иммунную систему.

Однако, так или иначе, но единогласного мнения об этиологии загадочного гепатита пока у врачей нет.

Другие гипотезы о происхождении болезни

Вадим Покровский, руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, выразил очень неординарное мнение по этому поводу:

«Я склонен считать, что ни аденовирус, ни коронавирус тут ни при чем. Так как дети были одного возраста, то эпидемиологи будут выяснять, не получали ли дети одинаковое питание и, поскольку не исключено токсическое поражение, не было ли, например, контакта с ядовитыми красителями на одинаковых игрушках».

«Токсический гепатит возможен, но также очень трудно представить, что он развился у детей из разных городов и стран из-за общего ядовитого вещества, разве что они употребляли один и тот же пищевой продукт или играли в игрушки из одной партии», — уточнил Покровский.

Врач гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов считает немного иначе. «Исследование, проведенное в Америке, показало, что большая часть случаев невирусного гепатита, причину которых было трудно установить, являлись результатом использования разных средств для очищения организма, в том числе фиточаев, китайских средств народной медицины, индийских препаратов для похудения, а также, как это ни парадоксально, средств для «чистки» печени и кишечника».

Проявления болезни

Большая часть пострадавших детей поступали с жалобами на желудочно-кишечные симптомы:

— боли в животе

— тошнота, рвота

— диарея (стул бледного цвета)

— в некоторых случаях пожелтение кожи и белков глаз

— иногда повышение температуры тела

Ключевое в анализах — повышение главных показателей работы печени — аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ). Уровень обоих ферментов или одного из них превышал 500 МЕ/л.

О нарушении функции печени также могут свидетельствовать изменения уровней щелочной фосфатазы, билирубина, общего белка и альбуминов в частности и других показателей.

Иногда желудочно-кишечные симптомы, такие как боль в животе, диарея и рвота, наблюдались у детей за неделю или больше до постановки диагноза.Проявления болезни чаще всего требовали госпитализации в стационар, как минимум один ребенок умер, 17 детям потребовалась пересадка печени.

Возможные механизмы повреждения печени

Если коронавирус действительно приложил руку к детским гепатитам, то повреждение печени могло произойти несколькими путями:

1. SARS-CoV-2 способен напрямую повреждать структуру печени

2. Цитокиновый шторм в результате ковида безжалостно бьет по печени

3. Печень страдает вторично в результате гипоксии (кислородного голодания)

4. Токсичные для печени лекарственные препараты (начиная с фитотерапии и заканчивая реально прописываемыми препаратами от ковида).

Постковидный гепатит — так называется повреждение печени и его последствия, сохраняющиеся долгое время (до 2 лет, а то и дольше) после коронавирусной инфекции. Причем тяжесть печеночных проявлений напрямую зависит от тяжести ковида.

«При тяжелом поражении легких, особенно при развитии острого респираторного дистресс-синдрома (состояние с дыхательной недостаточностью — прим. ред.), нарушения функции печени более выражены. После завершения острого периода болезни эти нарушения нередко сохраняются», — объясняет руководитель научного клинико-диагностического отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Михаил Зубкин.

Гепатиты у детей, вероятно, могут быть осложнением ковида и вызванного им мультисистемного воспалительного синдрома — MIS-C (подробнее об этом синдроме мы писали ранее).

Есть и надежда: постковидный гепатит вряд ли будет прогрессировать со временем. Ибо в печени мало клеток, которые «любит» коронавирус (клетки с рецептором АПФ-2). Важно не усугублять последствия другими разрушающими факторами (гепатотоксичные препараты, всякие сомнительные «чистки», алкоголь, наркотики и пр.).

Предупрежден — значит вооруженТеперь вы примерно знаете, что это за напасть приключается с детьми и как она проявляется. И что появление заболевания возможно не только у детей. Вы знаете, какие основные симптомы бывают и что должно насторожить. А также какие изменения могут быть в анализах крови. И каковы, предположительно, причины всего этого.

Знаете — значит, предупреждены и вооружены. Не будете паниковать. А это чуть ли не самое главное, когда над ребенком нависла беда. Не менее важны забота и внимание. Не скупитесь на них, ведь дети очень в этом нуждаются.

Не забывайте и про профилактику каких бы то ни было инфекций — это зачастую банальное мытье рук с мылом, смена одежды, соблюдение дистанции с больными людьми и т.п.

А самое главное — оставайтесь здоровыми и не болейте.