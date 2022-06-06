Администрация президента Джо Байдена переживает период тяжелейшего внутреннего кризиса из-за неспособности переломить ситуацию с чередой проблем, сокращающих ее репутационный капитал. Как заявили источники издания Politico, последствия стремительной инфляции, роста цен на топливо, боевых действий в Украине и неспособности Конгресса поставить точку в вопросе ограничения оборота огнестрельного оружия привели к тому, что моральный дух представителей исполнительной власти оказался значительно подорван.

Особенно это переживает действующий президент, пытавшийся преподнести свой приход к власти в 2021 году как начало новой эпохи после «темных времен» Дональда Трампа. Инсайдеры утверждают, что глава Белого дома крайне разочарован показателями соцопросов, которые демонстрируют, что он находится в худшем положении, чем его предшественник. Именно его нынешний лидер называет в частных беседах худшим президентом за всю историю.

«У тебя перед глазами происходит масса вещей, однако это не значит, что есть волшебная палочка, которая все исправит», — заявил политический консультант Роберт Гиббс, бывший официальный представитель Белого дома в эпоху Барака Обамы. По его словам, трудности для Байдена создает то, что ответственность президентской фигуры гораздо шире, чем имеющийся у него арсенал средств, чтобы что-то исправить.

Сейчас советники главы Белого дома пытаются изменить тактику, чтобы реабилитировать рейтинги главы государства и максимально снизить риски для Демократической партии на фоне приближающихся промежуточных выборов в Конгресс. По словам собеседников Politico, план заключается в том, чтобы подчеркнуть тот прогресс, который уже был достигнут действующей американской администрацией, а также усилить атаки на республиканцев. На фоне собственных неудач демократы хотят представить оппонентов фракцией, полностью оторванной от нужд народа.

Отрыв от реальности

Проблемы для корректировки курса создает специфика взаимодействия между Байденом и его советниками. По словам источников, президент США не так давно пришел в ярость, узнав, что его ограничивали во внутренних донесениях о кризисной ситуации с детскими смесями в некоторых штатах, возникшей из-за экстренной остановки производства на крупнейшем американском заводе. Такой дефицит информации пошел вразрез с желанием Байдена исправить собственный имидж медлительного и нерасторопного политика.

Более того, на встрече с директорами компаний по производству детского питания американский президент публично признал, что получил подробности о реальном положении дел в отрасли только спустя несколько недель после того, как о себе дала знать кризисная симптоматика. Некоторые помощники опасались, что такое заявление создаст впечатление об информационной изоляции главы Белого дома, особенно после того, как на этой же встрече главы компаний дали понять, что предупреждения о нехватке питания начали звучать давно.

Представители ближайшего круга президента, в том числе первая леди Джилл Байден и его младшая сестра Валери Оуэнс сетуют на то, что сотрудники Западного крыла относятся к главе государства как к ребенку, пытаясь не только изолировать его от, по их оценкам, избыточной информации, но и ограничивая его возможность импровизировать во время выступлений. Членов команды пугает неконтролируемость байденовской риторики, которая нередко приводит к курьезам, в том числе международного характера.

Кризис кадров

Усилия Белого дома по корректировке имиджа президента в преддверии промежуточных выборов осложняются кадровыми перестановками в отделе по связям с общественностью. Параллельно с уходом Джен Псаки с поста официального представителя оставили свои должности и несколько фигур более низкого ранга. В то же время скепсис у сторонних наблюдателей вызвало не только то, что преемницей Псаки стала Карин Жан-Пьер — человек с крайне скромным опытом, но тот факт, что в Белый дом был приглашен Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона.

Внимание на себя обратил и уход Нины Янкович, председателя Совета по борьбе с дезинформацией, функционировавшего под крылом администрации Байдена. В свое время создание специальной группы вызвало острую критику со стороны правых, которые охарактеризовали его как «министерство правды», несмотря на то что профильная структура преследовала цель противодействовать пропагандистским усилиям таких государств, как Россия или Китай. Эксперты называли идею Совета «серьезной стратегической ошибкой администрации».

Однако кадровая драма на этом моменте не завершилась. Несмотря на то, что действующий президент США делает акцент на приверженности узкому кругу помощников, стало известно о возвращении на должность старшего президентского советника Аниты Данн. Она является известным политическим лоббистом и основателем консалтинговой компании SKDK.

Критики Белого дома утверждают, что внутри администрации Данн станет «троянским конем» миллиардера Джеффа Безоса, чье детище Amazon имеет деловые отношения с SKDK. «Это просто показывает, насколько обладающий хорошими связями Amazon умеет торговать влиянием», — заявил Крейг Холман, известный финансовый лоббист.

Без второго срока

В начале этого месяца американский портал FiveThirtyEight, анализирующий показатели социологических исследований, заявил о снижении рейтинга одобрения Байдена до 40,8%. По этим же данным, скептически к его фигуре относятся уже 53,9% граждан США. Месяцем ранее положительно об американском лидере высказывались 42% респондентов, в то время как уровень неодобрения достигал 52,3%.

Последнее исследование Gallup фиксирует, что общественное мнение в США все более пессимистично смотрит на ситуацию в экономике. Индекс экономической уверенности Gallup — показатель, который отражает соответствующие настроения американцев по шкале от 100 до -100, — составил в мае -45 по сравнению с -39 в предыдущие месяцы. Эксперты говорят, что это самый низкий уровень доверия населения к устойчивости экономики со времен Великой рецессии.

На этом фоне социологи обращают внимание на растущую оппозицию граждан к идее переизбрания Байдена. Около 31% представителей демократического лагеря испытывают желание, чтобы их партия выдвинула кого-то другого на праймериз 2024 года. Более того, 35% респондентов из этой группы уверены, что действующий лидер не сможет победить республиканского соперника.

Такой уровень скептицизма со стороны избирателей-демократов эксперты FiveThirtyEight называют аномальным. Не исключено, что на этом фоне Демократическая партия столкнется с необходимостью предложить вместо Байдена какого-то другого политика, который бы не имел тех уязвимостей, какие есть у нынешнего главы Белого дома. Однако пока же демократов ждет испытание промежуточными выборами, исход которых, к их несчастью, находится в сильной зависимости от имиджа президента.