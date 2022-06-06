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Массовый расстрел в Филадельфии
Неизвестный открыл огонь в оживленном районе Филадельфии, США. Камера видеонаблюдения запечатлела момент, как люди бежали по улице в попытке спастись от преступника. В результате стрельбы по меньшей мере 3 человека погибли и 11 получили ранения. За прошедший месяц в США произошло как минимум три массовых расстрела в Техасе, Оклахоме и Нью-Йорке. #trtнарусском #Филадельфия #США #массовыйрасстрел #новости #расстрел
США / Others
6 июня 2022 г.
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