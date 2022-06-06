Россия значительно сократила экспорт алмазов в Индию и Европу, то есть на ключевые для данной сферы рынки. Сократила не по своей воле, а из-за санкций, которые поставлять драгоценные камни в ту же Индию позволяют, но мешают получать оплату за них. А еще потому, что в прошлом году уже распродала запасы, до покупки которых не было дела в пандемию.

В итоге рестрикции, которые должны были навредить России, усугубили дефицит алмазов на всем мировом рынке, и Россия только выиграла от этого. Почему? Аналитики объясняют: во-первых, падение доходов российских производителей оказалось компенсировано ростом цен на эту продукцию. Во-вторых, серьезного падения добычи лидера алмазодобывающей отрасли АЛРОСА ждать наивно, так как проблемы с транспортной и финансовой логистикой обязательно будут решены. В этом заинтересовано слишком много людей.

Мал золотник, да дорог

Статистика крупнейших стран-импортеров, которую изучил «Коммерсант», показывает: после введения санкции из-за конфликта в Украине российские алмазодобывающие компании действительно теряют объемы экспорта.

Так, по данным Минпромторга Индии, в марте импорт необработанных и непромышленных алмазов, из которых производят бриллианты, составил 209 тысяч карат — эта цифра почти вдвое меньше, чем была в марте 2021-го, а если считать в процентах, то меньше на 45%. Но и с января по март Россия поставила в Индию всего 718 тысяч карат против 1,3 млн за аналогичный период прошлого года, когда активно распродавались «пандемийные драгоценности».

В то же время в денежном выражении стоимость импорта в марте выросла на 27%, до 78 млн долларов. Российские алмазодобытчики в конечном счете, и правда, не проигрывают в выручке от продажи алмазного сырья, если не сказать — выигрывают.

Еще больше по объемам сократились в марте поставки российских алмазов в Европу, но опять же не по стоимости. По данным Eurostat, российский импорт в ЕС (Бельгия) составил 1,5 млн карат, что в три раза меньше марта 2021-го. Однако стоимость всего импорта в марте составила 185 млн евро против 162 млн евро год назад. И это сами за себя говорящие цифры.

Санкции против себя

Важно отметить, что в 2021-м Россия на самом деле увеличила экспорт алмазов на 26%, сразу на четверть, — до 48,636 млн карат на общую сумму 4,031 млрд долларов (+37%), следует из материалов Минфина. Но Директор Управления рынков и акций Альфа-Банка Борис Красноженов уточнил «Коммерсанту», что «АЛРОСА» тогда распродавала запасы, накопленные в локдаун в 2020-м.

Наибольшее количество алмазов в прошлом году было продано в Бельгию — 28,2 млн карат на 1,7 млрд долларов, ОАЭ (13,2 млн карат на 1,2 млрд долларов), Индию (5 млн карат на 755 млн долларов). Вся добыча в РФ составила 39,1 млн карат.

Как повлияли санкции? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что АЛРОСА — это крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания, кстати, ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.

С началом войны в Украине АЛРОСА попала в санкционные списки ЕС, США и Великобритании, хотя в них попала вся алмазно-бриллиантовая отрасль России. США официально запретили прямой импорт российских драгоценных камней, кроме технических. Как разъяснил американский комитет по надзору в ювелирной отрасли, не запрещен ввоз алмазов, обработанных в других странах.

К тому же один из ключевых рынков экспорта для России Индия, где гранится 90% камней, не поддерживает санкции в отношении РФ. Еще в апреле индийские трейдеры обсуждали с АЛРОСА способы покупки алмазов, в том числе валюту платежа: рубли или рупии.

Сегодня аналитики считают, что запреты могут иметь кумулятивный эффект, и прямо говорят, что ситуацию на рынке камней усугубляют западные санкции. В частности, в этом уверен гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов. По его мнению, санкции действительно сказываются на всех участниках алмазно-бриллиантовой индустрии.

Несбывшиеся прогнозы

На фоне растущего спроса и сокращающегося предложения цены на мировом рынке алмазов в текущем году, скорее всего, подскочат на 15%, прогнозируют аналитики Bank of America (BofA). Тем более что другой крупный игрок рынка, De Beers, ограничен в росте добычи, так что рост цен может продолжиться и дальше.

Прогноз увеличения цен на 2023-м уже повышен до 4%, цитирует MarketWatch исследование банка. Ранее ожидалось, что в текущем году алмазы подорожают на 3%, в следующем — на 2%. Также аналитики банка под руководством Джейсона Фэйрклафа напоминают, что цены на алмазы обычно обгоняют инфляцию.

При этом предложение алмазов сейчас находится на минимуме с 2008 года, говорится в исследовании BofA.

Инвестиционные бриллианты

У цен на российские алмазы и бриллианты есть фундаментальная поддержка за счет «объективно ограниченного предложения», подтвердил «Коммерсанту» Борис Красноженов из Альфа-Банка. «Мы видим потенциал роста цен на алмазы и не ожидаем существенного сокращения добычи АЛРОСА», — сообщил он.

В свою очередь гендиректор алмазодобывающего лидера Сергей Иванов еще в конце мая заявил журналистам, что компания не собирается сокращать работников или приостанавливать производство. «Я уверен, что на протяжении всего года мы также будем полностью реализовывать социальные обязательства. Мы сегодня не видим каких-либо предпосылок для того, чтобы начинать какие-либо сокращения или затягивать пояса», — заверил Иванов. Он признал: «Да, мы столкнулись с некоторыми сложностями. Мы понимаем, как решать эти вопросы. В этом году начнем пилотировать новые машины, подземные комплексы».

Эксперт Красноженов также напомнил, что за последние десятилетия новых месторождений в мире почти не было открыто, при этом закрылись и несколько уже существующих больших шахт, например рудник в Австралии. «По нашей оценке, цена на алмазы ювелирного качества АЛРОСА тяготеет к уровню $180 за карат, что на 25–30% выше уровня прошлого года, — уточняет господин Красноженов. — Индикативные цены агентства Rapaport на бриллианты массой 1 и 3 карата за первые четыре месяца 2022 года выросли на 9–11%. В 2021 году бриллианты массой 1,3 и 5 карат подорожали на 17–19%».

Плюс ко всему в мире также растет спрос на инвестиционные бриллианты, что обеспечивает дополнительную поддержку алмазодобывающей отрасли России. От них миру будет тяжело отказаться.