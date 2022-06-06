ПОЛИТИКА
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Митрополит из Украины «поблагодарил» патриарха Кирилла
Митрополит Банченский Украинской православной церкви (ранее Московского патриархата), настоятель Банченского монастыря в Черновицкой области Лонгин во время воскресной проповеди осудил патриарха РПЦ Кирилла, который, по его словам, «благословил» россиян на войну в Украине. 27 мая Cобор УПЦ МП принял решение о независимости от РПЦ. За время вторжения РФ в Украине были повреждены или разрушены более 100 храмов УПЦ МП. #trtнарусском #Митрополит #патриарх #УПЦМП #украина #новости #трт #нетвойне #церковь
митрополит / Others
6 июня 2022 г.
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