Великобритания лишит гуманитарной помощи 55 млн человек по всему миру ради увеличения военных расходов, пишет The Independent.

По подсчетам организации Save the Children, правительство Кира Стармера решило добиться редкого сокращения бюджета. Особенно остро это коснется гуманитарной помощи — сокращение до 0,3% от валового национального дохода станет самым масштабным за последние 25 лет.

Больше всего пострадают женщины и дети. Сократятся программы по планированию семьи, водоснабжению, здравоохранению и образованию. В результате 12 млн человек могут лишиться доступа к чистой воде, а 2,9 млн детей — к школьному обучению. Также под угрозой проект WISH, направленный на предотвращение материнской смертности и небезопасных абортов.

Согласно оценкам правозащитников, к 2027 году общий бюджет помощи сократится до £9,2 млрд, в то время как в 2023 году он составлял £15,3 млрд. Почти треть от оставшихся средств — около £3 млрд — уйдет на размещение соискателей убежища внутри самой Великобритании. Это оставит лишь около £2,25 млрд на внешние проекты, если не произойдет новых перераспределений.

Несмотря на обещание Лейбористской партии вернуться к уровню 0,7% после пандемии, министр финансов Рэйчел Ривз объявила о сокращениях ради усиления обороны. Это решение вызвало волну критики, включая отставку министра по международному развитию Аннелиз Доддс.

Директор Save the Children Дэн Паскинс назвал происходящее «ударом по заявленным приоритетам Британии». По его словам, 32,8 млн женщин и девочек могут лишиться доступа к репродуктивным услугам, а обещания премьера Стармера о поддержке Украины, Газы и Судана окажутся невыполнимыми.

Сам же премьер отмечает, что Британия должна приоритизировать собственную оборону, именно поэтому, несмотря на сокращения бюджета, расходы армии в следующем году только вырастут.



