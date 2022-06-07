Хотя обе стороны на данном этапе не делают акцент на статусе населенного армянами и контролируемого российскими миротворцами региона, мирный процесс продвигается. Делимитация границ — уже серьезный шаг в этом направлении. ЕС пытается сыграть в процессе решающую роль, но без Турции и России при этом не обойтись.

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялась 23 мая. Это уже третья встреча двух лидеров в Брюсселе с момента окончания Второй Карабахской войны. Всего они виделись пять раз. Две другие встречи прошли в Москве и Сочи.

Прежде чем подводить итоги последних переговоров в Брюсселе, давайте тезисно вспомним результаты предыдущих. Впервые после окончания эскалации Алиев и Пашинян провели «живые переговоры» 11 января 2021 года. Они прошли, как и следовало ожидать, в Москве. Ведь именно при посредничестве президента РФ Владимира Путина за два месяца до этого (9 ноября 2020 года) было подписано трехстороннее заявление об окончании войны.

На переговорах в Кремле лидеры Армении и Азербайджана подписали заявление о формировании трехсторонней группы по развитию экономических связей и инфраструктурных проектов в Карабахе. Следующая встреча также прошла в России. 26 ноября 2021 года в Сочи Алиев и Пашинян договорились создать двустороннюю комиссию о делимитации границы между двумя странами и обсудили ход реализации заявления от 9 ноября 2020 года.

Затем инициативу в переговорном процессе после долгой паузы берет на себя Европейский союз. 15 декабря 2021 года Алиев и Пашинян под предлогом участия в саммите «Восточного партнерства» прибыли в Брюссель.

При посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля стороны подтвердили готовность по строительству железной дороги между Арменией и Азербайджаном («Зангезурский коридор»), а также обсудили делимитацию и демаркацию границ. На следующий день Алиев и Пашинян еще раз общались при посредничестве президента Франции Эмманюэля Макрона.

Последние две встречи Алиева и Пашиняна также прошли в Брюсселе. 7 апреля 2022 года по итогам переговоров с участием Шарля Мишеля лидеры двух республик дали поручение своим министрам иностранных дел «начать подготовку к мирным переговорам между двумя странами». Алиев и Пашинян договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации границ. Достигнутый успех ЕС решил развивать. 23 мая он организовал еще одни переговоры Алиева и Пашиняна.

Итоги встречи подвел Шарль Мишель. Азербайджанский и армянский лидеры договорились о важности разблокировки транспортного сообщения и принципах регулирования транзита. Также они условились продолжить процесс обсуждения мирного соглашения, сказал Мишель. Эти переговоры будут продолжены в специальных группах. Алиев и Пашинян также договорились начать работу комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Подводя итоги майской встречи в Брюсселе, необходимо обратить внимание на две вещи. Во-первых, мы наблюдаем возвращение ЕС в карабахскую повестку, во-вторых – продвижение мирного урегулирования.

Считается, что итоги Второй Карабахской войны выдавили Евросоюз из Южного Кавказа. Протесты Берлина и Парижа против справедливых военных действий были проигнорированы Азербайджаном. Мирное соглашение в ноябре 2020 г. подписано конфликтующими сторонами при посредничестве России, в обход Европы.

В документе нет ни подписи еврочиновников, ни Франции — сопредседателя Минской группы ОБСЕ по карабахскому конфликту. Кроме того, в регионе размещены не европейские, а российские миротворцы, а также турецкие наблюдатели. В первые месяцы, как видно, все переговоры шли через Россию и с участием Турции.

Однако три встречи при посредничестве Шарля Мишеля доказали, что ЕС рано списывать со счетов. Переговоры в Брюсселе не напоминают «мертвую» Минскую группу, где была сильна роль Европы. Алиев и Пашинян договариваются делимитировать границы своих стран, подтверждают разблокировку транспортных путей и обещают строить соединяющие две страны дороги. ЕС будет поддерживать эти усилия финансово и политически.

Причина возвращения ЕС в карабахскую повестку связана несколькими причинами. Война в Украине не позволяет России уделять должного внимание примирению Армении и Азербайджана. Следует также отдать должное тому, что и ЕС сам проявляет инициативу. Его лидеры, включая Мишеля, посещают Южный Кавказ, а европейские компании участвуют в восстановлении Карабаха.

То, что влиятельные региональные игроки заняты расстановкой своих приоритетов, с точки зрения Армении и Азербайджана не должно быть тормозом продолжения мирного процесса в регионе. Баку уже давно готов к этому. Пашинян также проявляет готовность, несмотря на колоссальное давление изнутри. Армянский премьер, выступая в парламенте, признал необходимость уважать территориальную целостность Азербайджана и уступок во имя урегулирования конфликта. Мирный договор позволит Пашиняну открыть границы с Турцией и Азербайджаном, «раскачать» экономику, а Алиеву — развить успех Второй Карабахской войны.

В то же время стоит отметить, что в текущих реалиях жесткой конфронтации между ЕС и Россией сохранить преемственность между брюссельской и московской платформами будет крайне сложно. Доказательством тому являются довольно жесткие замечания главы МИД РФ Сергея Лаврова на встрече с армянским коллегой на следующий же день после предпоследней встречи Лаврова и Алиева. Лаврова возмутило, что в итоговом коммюнике встречи «нигде не упомянута Россия».

Не исключено, что карабахская тематика выльется в соревнование между Москвой и Брюсселем, ускорит, а не замедлит процесс. Уделяя большое внимание Украине, у Россия все-таки не получается сохранить преимущество на Южном Кавказе. И, тем не менее, на решающей стадии делимитации границ и открытия транспортного сообщения между Арменией и Азербайджаном при подписании соответствующих соглашений скорее не обойдется без участия Турции и России.