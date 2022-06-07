Посол Пакистана в России Шафкат Али Хан сообщил, что проект «Пакистанский поток» будет осуществлен, так как обе стороны — и Россия, и Пакистан — выразили приверженность этому проекту. Об этом он заявил РИА «Новости».

«Пока нет точных дат. Есть несколько юридических вопросов. Нет особых проблем. Что касается политической воли, обе страны привержены этому проекту», — пояснил он.

Также Шафкат Али Хан рассказал, что Россия и Пакистан договариваются о закупках Исламабадом российского сжиженного природного газа.

«Переговоры идут, но пока ничего конкретного я сказать не могу. Но такие разговоры ведутся», — сказал дипломат. До этого сообщалось, что Исламабад заявлял о намерении заключить соглашения на закупку СПГ с разными странами, в том числе и с Россией.

Соглашение по строительству газопровода «Север — Юг» Москва и Исламабад подписали в 2015 году. Он должен связать инфраструктуру для приема сжиженного природного газа в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность составит 1,1 тыс. км, а пропускная способность будет достигать до 16 млрд куб. м в год.

В 2021 году проект был переименован в «Пакистанский поток». Тогда стороны подготовили поправки в уже имеющееся соглашение и договорились, что проектом займется компания, которую учредят ФГУП «Центр эксплуатационных услуг» Минэнерго, ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» и Трубная металлургическая компания (ТМК). Стоимость проекта министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан оценивал в $3,5 млрд.

В апреле сообщалось, что Турция инвестирует почти $10 млрд в добычу и транспортировку природного газа в Черном море. «Согласно последним новостям, есть суперстимул для добычи черноморского газа. 540 миллиардов кубометров природного газа, определенные национальным разведочным флотом Турции, будут доступны для общественности в 2023 году. В этом направлении предпринимаются все шаги. Будет принят ряд важных решений по инвестициям в черноморский газ», — писала газета Sabah.