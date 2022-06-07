После начала войны в Украине в России оказались заморожены не менее $17 млрд крупных западных инвестиционных банков и компаний, сообщает газета «Известия» со ссылкой на их годовые и квартальные отчетности. Об активах в России сообщили JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, Bank of America, UBS и Citi Group.

Наибольший страновой риск у Citi Group: по итогам прошлого года он составляет $5,4 млрд без учета примерно $1 млрд наличных и депозитов в Банке России и других финансовых учреждениях, а также $1,8 млрд соглашений об обратном выкупе с различными контрагентами.

У Deutsche Bank Россия входит в число стран с наибольшим кредитным риском (объемы займов), он составляет €3,6 млрд (или $3,87 млрд).

Финорганизация также хранит наличные денежные средства в размере €526 млн ($0,565 млрд) в российских банках, преимущественно — в Центробанке России, и суммарно вложения Deutsche Bank в РФ составляют $4,43 млрд.

Goldman Sachs оценивает свой кредитный риск в России в $650 млн, а рыночный риск (размер инвестиций) — в $414 млн, что в сумме составляет $1,064 млрд.

Указанные риски означают, что, согласно решению Банка России, принятому в ответ на санкции Запада, западные банки и компании не смогут продать ценные бумаги или вывести средства из российской финансовой системы.

По сути, ограничения на вывод капитала обнулили стоимость российских активов, принадлежащих иностранцам, пояснил изданию эксперт Валерий Емельянов. Даже если они будут проданы внутри страны, вывести их пока невозможно, а значит, инвестбанкам придется списывать эти активы по факту и позднее восстанавливать в судах.

Скорее всего, западные инвесткомпании просто спишут все российские активы, заявил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Если бы был реальный риск банкротства западных инвестбанков, то американские регуляторы не добивались бы так активно дефолта России, а дали бы Минфину страны возможность рассчитываться по внешнему долгу и дальше, отметил он.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза смогли заморозить активы Банка России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд). Из этих замороженных активов лишь менее одной десятой находится в Евросоюзе, согласно данным, полученным Еврокомиссией от 27 государств ЕС. При этом замороженные в Евросоюзе €23 млрд являются «ничтожно малой цифрой по сравнению со 100 миллиардами, замороженными США», утверждали в Еврокомиссии.

Как писал TRT на русском, в мае европейская банковская система потеряла из-за украинского кризиса не менее $7 млрд. Банки отмечали потери, списания и убытки от выхода из бизнеса в России, и, по словам источников, управляющие рисками нескольких крупных кредитных организаций устраивали встречи между собой и с регуляторами, чтобы обсудить обеспечение кредитов. Больше всего из-за войны пострадала французская финансовая группа Societe Generale, ее убытки тогда составили $3,7 млрд.