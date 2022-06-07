О том, что Пекин тайно возводит военно-морской объект на территории Камбоджи, заявили западные источники The Washington Post. По их словам, пункт в Сиамском заливе будет отдан в распоряжение Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Из комментариев неназванных официальных лиц следует, что КНР планирует поддерживать и развивать военное присутствие в северной части камбоджийской военно-морской базы Реам, исключительными правами на использование которой, по этим оценкам, она обладает уже некоторое время.

Китайское руководство считает Индо-Тихоокеанский регион «законной и исторической сферой влияния», говорит один из источников газеты. «Оно рассматривает расширение в этом месте как один из элементов глобальной тенденции на создание многополярного мира, в котором крупные державы более решительно отстаивают свои интересы в предполагаемой сфере влияния», — говорит собеседник The Washington Post. Впрочем, он делает оговорку: Пекин предпочел бы, чтобы региональные игроки просто уступили его могуществу, не вступая в открытую конфронтацию.

Военно-морской объект в Сиамском заливе, который, по предварительным оценкам, сможет принимать крупные боевые корабли, является важным компонентом стремления КНР усилить свое присутствие вблизи ключевых морских путей в Юго-Восточной Азии.

Впрочем, в Пекине уже успели назвать сообщения The Washington Post актом дезинформации, заявив, что Вашингтон преднамеренно очерняет камбоджийскую сторону, устраивая против нее «классический психологический террор».

Игра в прятки

Намеки на перспективу закрепления НОАК в Сиамском заливе появились еще несколько лет назад, когда The Wall Street Journal сообщила о подписании Пномпенем и Пекином секретного соглашения, которое давало китайской армии возможность использовать инфраструктуру Реама. В КНР тогда отвергли предположения об исключительном военном использовании, отметив, что камбоджийской стороне просто была оказана помощь с военной подготовкой и материально-техническим оборудованием на объекте.

По предположениям Вашингтона, обе страны прилагали все усилия, чтобы замаскировать присутствие НОАК в Реаме. Например, иностранным делегациям, которые наносили визит на базу, был разрешен доступ только в заранее согласованные места. Так, когда заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман посещала объект во время поездки в регион в прошлом году, ее передвижения были «очень сильно ограничены», обращают внимание американские дипломаты.

Отдельно отмечалось, что военные НОАК пытаются носить униформу, аналогичную той, которую надевают их камбоджийские коллеги, чтобы избежать подозрений со стороны сторонних наблюдателей. «То, что мы замечаем, со временем превращается в очень четкую и последовательную череду попыток запутать и скрыть как конечную цель, так и масштабы военного участия», — констатируют американские чиновники.

Не исключено, что секретность вокруг базы обусловлена ​​в том числе чувствительностью властей Камбоджи к тому, как отреагирует на такие шаги внутренняя аудитория. Конституция страны не разрешает строительства иностранных военных баз на ее территории, и любая потенциальная идея такого рода способна вызвать мощную оппозицию. На этом фоне Камбоджа озадачена тем, как избежать закрепления за ней репутации «пешки Пекина».

Пномпень ходит по тонкому канату между уступчивостью крупной азиатской державе и дистанцированием от орбиты ее влияния, говорят эксперты. В прошлом месяце он горячо поддерживал идею проведения саммита США-АСЕАН в Вашингтоне, а в марте присоединился к большинству стран на Генеральной Ассамблее ООН, осудивших российские действия в Украине. В то же время китайское влияние на Камбоджу неуклонно растет. Это происходит традиционным для КНР путем — через помощь и инвестиции, и такие вложения рано или поздно потребуют отдачи.

Проецирование мощи

Военно-морское присутствие в Камбодже — это второй по счету стратегический аванпост КНР за границей. В 2017 году Пекин открыл пункт материально-технического обеспечения своих ВМС в Джибути, что, как принято считать, заложило фундамент под милитаризацию Африканского рога и под проецирование китайской мощи. Несмотря на анонсированную цель точки в Джибути, западные эксперты широко рассматривали ее как потенциальную базу, что дало им повод называть тактику КНР по распространению своих объектов двойного назначения «джибутийской стратегией».

В исследованиях, посвященных военной мощи КНР, Пентагон предупреждал, что она изучает идею расширения сети армейских пунктов, необходимых для поддержки «военно-морских, воздушных, наземных, кибернетических и космических сил», и видит большой потенциал в Камбодже, Таиланде, Сингапуре, Индонезии, Пакистане, Шри-Ланке, Танзании и даже Объединенных Арабских Эмиратах. Присутствие в этих странах, уверены военные, необходимо, чтобы препятствовать операциям США и поддерживать действия против них, если появится повод.

Старший научный сотрудник Гудзоновского института Джон Ли отмечал, что для Пекина важно прорвать цепь проамериканских стран, которые ограничивают ему доступ к Филиппинскому морю и Тихому океану. «Если США не окажут противодействие расползанию военной миссии Китая своим общегосударственным подходом к вопросу экономической поддержки стран в южной части Тихого океана, Америка и ее союзники уступят коммерческий доступ, свободу военного судоходства и стратегическое влияние на крупнейшие в мире водные ресурсы», — предупреждал эксперт.

Что касается Камбоджи, то, как обращает внимание Эндрю Эрикссон, профессор Военно-морского колледжа США, ее проблема заключается в том, что страна пытается добиться максимального стратегического сотрудничества с КНР, но при этом вызвать минимальное сопротивление на региональном уровне. «Это противоречие будет выявлено неопровержимым развитием этого объекта», — резюмировал аналитик, рассуждая о камбоджийской базе.