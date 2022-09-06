Древняя крепость в Аланье

Первые упоминания о крепости в Аланье относятся к IV веку до н.э. Здесь можно найти следы Римской империи, Византии, сельджуков и османов. Внутри можно увидеть цистерны, дворцовый комплекс и судостроительную верфь — они были построены в XIII веке, при сельджукском султане Аладдине Кейкубаде. Сюда можно добраться пешком, на транспорте или подняться на фуникулере. #trtнарусском #аланья #крепость #достопримечательности #алания #трт #турция #новости #путешествия