ПОЛИТИКА
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Древняя крепость в Аланье
Первые упоминания о крепости в Аланье относятся к IV веку до н.э. Здесь можно найти следы Римской империи, Византии, сельджуков и османов. Внутри можно увидеть цистерны, дворцовый комплекс и судостроительную верфь — они были построены в XIII веке, при сельджукском султане Аладдине Кейкубаде. Сюда можно добраться пешком, на транспорте или подняться на фуникулере. #trtнарусском #аланья #крепость #достопримечательности #алания #трт #турция #новости #путешествия
крепость / Others
6 сентября 2022 г.
Истории
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