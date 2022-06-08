Туристический регион Анатолии Каппадокия с 1 января принял 1 030 491 туриста, в том числе и турок, и иностранцев. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на администрацию губернатора провинции Невшехир.

В числе прочего достопримечательности Каппадокии в январе посетили 88 677 туристов, в феврале — 83 432, в марте — 133 166, в апреле — 247 459, в мае — 477 757. Таким образом, пик интереса к региону пришелся на середину и конец весны. По данным издания, это почти столько же, как в последнем до пандемии коронавируса 2019 году. Тогда в Каппадокию приехали 1 134 387 туристов. В 2020 году их было 322 894, в 2021 — 333 633.

Экскурсовод в Каппадокии Севда Аксой рассказала, что место действительно начало пользоваться повышенным вниманием и иностранных, и местных путешественников. «Местные туристы также в последние годы проявляют интерес к культурному туризму», — отметила она.

Каппадокия известна уникальным природным ландшафтом, в том числе долиной Перибаджалары («Камины фей»), древними монастырями в скалах, подземными городами и часовнями. А Гёреме, которое называют туристическим центром региона, известно полетами на воздушных шарах, которые там предлагают туристам.

Также туристы в текущем году активно посещали Памуккале, их число с начала года составило более 431 тыс. человек, пишет Daily Sabah. Как сообщил глава местной ассоциации туризма и гостиничного бизнеса Гази Мурат Шен, «эти цифры говорят о том, что мы легко добьемся показателей в 2 млн туристов, как мы планировали в начале года». По его словам, туроператоры в Памуккале надеются, что этот летний сезон будет для них не хуже, чем в 2019 году или даже более успешным.

Памуккале — это природный и культурный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его площадь составляет около 1077 га, он находится в провинции Денизли на юго-западе Турции. В состав культурного объекта входят геотермальные источники Памуккале с температурой воды 36 °C, водоемы-террасы, образовавшиеся из травертина, и территория древнего города Иераполиса.

Ранее стало известно, что из-за войны в Украине Турция решила диверсифицировать туристический рынок. Альтернативу российским и украинским туристам Турция нашла в приезжающих из Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Албании и Великобритании, где интерес к отдыху в Турции в последние годы возрос.