ТУРЦИЯ
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Турция против «идеологической клеветы»
После задержания мэра Стамбула глава Управления коммуникаций Турции обвинил оппозицию в попытках подорвать независимость судебной системы
Турция против «идеологической клеветы»
Фахреттин Алтун / AA
20 марта 2025 г.

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун выступил с заявлением после задержания должностных лиц мэрии Стамбула и других подозреваемых в рамках расследования, проводимого прокуратурой Стамбула.

«После решения о задержании должностных лиц мэрии Стамбула и других подозреваемых в рамках ряда расследований, проводимых прокуратурой Стамбула, мы видим, что определенные круги, особенно руководители оппозиционной партии, пытаются по политическим и идеологическим мотивам подорвать целостность расследования», — заявил Алтун.

По его словам, среди политических и идеологических оценок, сделанных без понимания содержания и деталей начатого расследования, также звучат «безумные клеветнические заявления» в адрес президента Турции.

«Мы продолжим твердо стоять против таких попыток, которые направлены на подрыв независимости наших судебных органов, использующих свои полномочия от имени турецкого народа, и которые также стремятся бросить тень на нашего уважаемого президента. Мы будем продолжать защищать права нашего президента против этих идеологических клеветнических кампаний», — подчеркнул глава Управления коммуникаций.

Алтун подчеркнул, что все стороны должны с уважением относиться к любому решению независимой судебной системы, и напомнил, что Управление коммуникаций продолжит борьбу с дезинформацией. Он также призвал граждан с осторожностью относиться к непроверенному и сомнительному контенту и доверять заявлениям официальных институтов и должностных лиц.

Генеральная прокуратура Стамбула в среду, 19 марта, выдала ордер на задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу и 99 других лиц по обвинению в коррупции, взяточничестве и преступлениях, связанных с терроризмом.

В стамбульской прокуратуре заявили, что следствие, начатое на основе показаний свидетелей и отчетов о финансовых преступлениях, обвиняет Имамоглу в руководстве преступной организацией, которая занималась систематическим мошенничеством, подтасовками при закупках, хищениями и взяточничеством.

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