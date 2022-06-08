Как известно, 2 марта 2022-го Apple в числе прочих официально заявила о приостановке продаж в России. С тех пор в стране недоступен официальный магазин Apple Online Store, прекращены все отгрузки девайсов, а также активно блокируется работа Apple Pay. Однако айфоны и макбуки в России продаются: сейчас неофициально, но уже скоро будут законно, в том числе анонсированные 6 июня новинки.

Новинки

6 июня Apple представила новые MacBook Air и MacBook Pro с чипом M2, который будет иметь на 25% больше транзисторов и на 50% больше пропускной способности, чем предыдущее поколение чипов Apple M1. Apple, правда, не назвала точную дату начала продаж ноутбуков. Известно только, что они выйдут в следующем месяце и что производство замедлилось из-за карантина в Китае.

Также компания презентовала новое программное обеспечение iOS 16 для iPhone. Больше всего изменений получил экран блокировки: он станет более персонализированным, позволит самостоятельно настраивать шрифт и цвет времени и даты, появятся анимированные фоны, уведомления переместятся в нижнюю часть экрана. Новое программное обеспечение анонсировано и для Apple Watch (watchOS 9), iPad (iPadOS 16) и Mac (macOS Ventura).

Кроме того, стало известно о сервисе Apple Pay Later: он позволит поклонникам яблочной техники платить за покупки четырьмя отсроченными платежами в течение шести недель. И сейчас Apple утверждает, что комиссия взиматься не будет.

Цена серого

Несмотря на уход компании с российского рынка, теперь уже прежние новые iPhone, в частности модель SE 3, в России неофициально стали продавать еще месяц назад. Также с того времени можно было купить iPad Air 5-го поколения с процессором M1 и компьютеры Mac Studio. Дело в том, что эти устройства по запросу Apple прошли все необходимые сертификации в марте 2022-го, в том числе получили нотификации ФСБ.

Но еще одной причиной этих продаж, пожалуй, смело можно назвать деньги. Так, стоимость смартфона в мае составляла 40-60 тысяч рублей в зависимости от поставщика. Хотя на мартовской презентации Apple было объявлено, что его минимальная цена — $429: по курсу на то время это было порядка 30 тысяч рублей. Приличная разница! При этом рекомендованную стоимость iPhone SE в России корпорация не называла, мол, потому что поставки техники в страну прекращены из-за санкций.

Тем не менее на сегодняшний день цены у официальных российских ритейлеров снизились почти до уровня февральских. «Причина стабилизации не столько в курсе валют, сколько в том, что спрос упал многократно после мартовского пика. Российский потребитель просто скупил все, что давно хотел», — поясняет эксперт рынка Никита Горяинов.

Экономист Дмитрий Прокофьев также сообщает: «Сейчас, например, много компьютерной техники в России продается, которая предназначалась Казахстану. Как поведут себя все страны, через которые будут ввозить к нам товары, пока непонятно. ЕС, скорее всего, даст много провозить. Китай пока тоже хочет заработать на русских и продавать свою продукцию, раз мы оказались в такой ситуации».

Аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин говорит, что продукция Apple и до ограничений часто попадала в Россию «серыми» путями. Правда, раньше это был способ купить смартфон дешевле, а не купить его вообще. Соответственно, продавцы, пользуясь дефицитом и невозможностью купить смартфон по официальным каналам, могут неплохо заработать.

К тому же 7 июня Госдума в первом чтении приняла законопроект об отмене ответственности за импорт иностранных товаров без согласия их правообладателей. Это значит, что ввоз тех же смартфонов, приставок и машин, включенных в реестр доступных для параллельного импорта товаров, больше не будет считаться нарушением российского законодательства, уточняет экономист Прокофьев.

Вопреки всему

Примечательно, что в тот же день, 7 июня, стало известно, что компания Inventive Retail Group, владеющая магазинами брендов Apple, Lego, Samsung и Nike, останется на российском рынке, несмотря на значительное сокращение числа магазинов.

«Мы, конечно, очень сильно сократим количество магазинов и масштаб операций, от этого никуда в нашей конкретно ситуации не деться, — заявил глава группы Inventive Retail Group Тихон Смыков в ходе «Недели российского ретейла». — Но мы останемся на рынке и будем делать все для того, чтобы российские потребители жили нормально и имели доступ к той продукции, которая им нужна для жизни». По словам Смыкова, важно, чтобы переключение на схему параллельного импорта не привело к тотальной деградации качества продукции.

Очевидно, это все будет не только на руку иностранным бизнесменам, но и правительству РФ. «Вопреки всему власти не хотят, чтобы витрины на улицах главных городов опустели. Исчезновение привычного ассортимента товаров — это самый первый сигнал людям, что что-то идет не так. Этого допускать не хотят», — уверен Прокофьев. В отношении товаров из параллельного импорта он добавляет: «Лучше, считают власти, будут товары дорогие, с проблемами в обслуживании, но пусть они будут».

Ну и шутка ли: в январе доля Apple на российском рынке смартфонов, по данным магазина «Связной» составляла 16,8% в штучном выражении и 44,6% в денежном. В 2021-м в стране, по оценке ритейлера, было продано 4,4 млн смартфонов Apple на 333,6 млрд рублей. Это на 20% больше в штучном выражении и на 52% в денежном, чем годом раньше.

Недовольные потребители

В этой теме нельзя также не вспомнить и то, что к компании Apple еще в самом начале марта был подан иск: организация «Общественная потребительская инициатива» требовала признать противоправными действия ответчика, который приостановил импорт, продажу и техобслуживание продукции в России, понудить компанию прекратить их, а также арестовать счета и имущество «Эппл Рус».

Глава общественной организации Олег Павлов тогда напомнил, что по законам РФ ни одна компания не вправе прекращать свою деятельность, не выполнив гарантийные обязательства. Речь идет о ремонте, замене, возврате, компенсации убытков, причиненных некачественными товарами.

Эксперт Никита Горяинов рассказывает: «Официальная позиция авторизованных сервисных центров не менялась: они по-прежнему производят как гарантийный, так и негарантийный ремонт iPhone, iPad, Mac и фирменных аксессуаров Apple». Однако он считает, что реальная ситуация на данный момент печальна: «До меня тоже доносится информация, что некоторые центры откровенно недовольны поведением Apple в сложившейся ситуации». Горяинов поясняет: ремонт яблочной техники сейчас возможен, но затруднен как по срокам, так и по самим перспективам. Каждая ситуация теперь рассматривается в частном порядке, и общая, предсказуемая схема привычного обслуживания сейчас не работает. Понятно, что это отворачивает потребителей от техники, даже если они к ней привыкли.

Остается только добавить, что, по данным «Известий» и других осведомленных источников, запасы яблочной техники могли быть исчерпаны в России к концу лета. И это наводит на мысль, что не просто так именно сейчас были анонсированы новинки, а главное появились новости, что россияне их смогут приобрести законно.