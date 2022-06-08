Власти Иордании и США активизировали переговоры об обеспечении безопасности на юге Сирии. О соответствующих встречах на базе ат-Танф, подконтрольной международной антитеррористической коалиции, проинформировали источники из числа местных повстанцев. В повестке американо-иорданских консультаций — усиление координации по линии аппарата безопасности двух стран и расширение сотрудничества между силами королевства и оппозиционными Дамаску группировками, действующими в этой зоне ответственности.

По словам членов «Магавир аль-Таура», встречи были организованы по запросу Аммана, который в последнее время обеспокоен темпами усиления иранского влияния в южных провинциях Сирии и, по-видимому, параллельными рисками в виде восстановления «активов» ИГ. Знакомые с содержанием переговоров представители повстанческих формирований подчеркивают, что американо-иорданский диалог не нацелен на борьбу с армией режима, для которой, как известно, характерна тесная интеграция с проиранскими силами.

Сигналом тревоги стало прозвучавшее в мае заявление короля Иордании Абдаллы II, который выразил уверенность в том, что Тегеран и его опосредованные силы пытаются капитализировать ситуацию вокруг снижения российского внимания к сирийской арене и нарастить свое военное присутствие. По его словам, Амман прогнозирует «возможную эскалацию проблем» на собственных границах. Отдельно монарх посетовал на то, что нет видимых результатов инициированного с Ираном диалога ни по американской, ни по саудовской линии.

На этом фоне повстанцы, действующие в зоне ат-Танф и сотрудничающие с США, дают понять, что их цели и цели Аммана сейчас как никогда близки.

Война с наркотиками

Тема сокращения численности российских подразделений в Сирии стала предметом спекуляций с начала войны в Украине. Юг Сирии, где Москва выступала посредницей, находился в центре внимания в первую очередь. Как отмечали оппозиционные СМИ, концентрация российского контингента действительно уменьшилась, например, в районе Дераа. По словам представителей сформированной из «примиренных» группировок 8-й бригады, которую принято считать лояльной России, ситуация отразила понижение сирийского файла в иерархии приоритетов Москвы.

Баланс в этом регионе пока принципиально не изменился, рассуждают южане, но делают оговорку: это не отменяет «заметного роста операций по контрабанде наркотиков и покушений на иорданскую территорию» со стороны проиранских сил, а также предпринимаемых ими попыток расширить общественную базу, на которую можно было бы опереться не только в военно-политических, но и коммерческих делах. Не секрет, что основной деловой интерес этих фракций связан с торговлей наркотиками, тем вопросом, который беспокоит Иорданию больше всего.

Пограничная служба Хашимитского Королевства фиксирует ежедневные попытки провести операции по «экспорту» запрещенных веществ. Злоумышленники работают в рамках нескольких групп, по 10-20 человек каждая. Одна отвечает за разведку, вторая отвлекает внимание сил безопасности, третья — занимается непосредственной контрабандой. С начала 2022 года иорданскими правоохранителями было изъято свыше 20 млн таблеток каптагона. Это антирекорд, если сравнить с цифрой в 14 млн таблеток, изъятых за весь предыдущий год.

Официальный представитель иорданского министерства обороны Мустафа аль-Хияри отмечал, что незаконные торговцы «иногда получают поддержку от недисциплинированных групп сирийских пограничников и других сил». В связи с этим столкновения на рубежах сейчас все чаще приводят к кровопролитным перестрелкам.

Иорданский отставной генерал Мамун Абу Нувар считает, что Хашимитское Королевство «не может вести войну с наркотиками в одиночку». Амману необходима помощь в усилении разведки со стороны государств-союзников. «Если потребуется, мы должны закрыть границы», — отметил он. За последние годы иорданская сторона действительно не раз прибегала к этой опции, когда на юге Сирии вспыхивали внутренние противостояния, но это выглядело лишь полумерой.

Удар по нормализации

Иорданию некоторое время назад рассматривали в числе претендентов на восстановление официальных отношений с Дамаском. Однако нынешняя ситуация на юге Сирии делает движение в эту сторону крайне затруднительным, отмечают эксперты аналитического центра «Джусур». По их словам, если российская сторона снижает планку требований к «иранскому» вопросу, а Тегеран активно посещают высокопоставленные сирийцы, это влияет на убеждение таких арабских игроков, как Иордания и страны Персидского залива, что режим Асада можно вытащить из рук иранцев.

Разочарование в режиме таким образом возрастает. «Следовательно, необходимо заморозить усилия, связанные с нормализацией дипломатических и экономических отношений с Дамаском», — приводит «Джусур» возможные доводы арабских государств, некогда обдумывавших на том или ином уровне возвращение Сирии в круг региональных государств.

Тенденция уже косвенно дает о себе знать на примере Саудовской Аравии, от которой также ожидали шагов по примирению с Дамаском. Ее совместный с США орган по борьбе с финансированием терроризма внес Хусама Катерджи, генерального директора сирийской энергетической компании Qaterji и владельца охранной компании Al-Maham, в список террористов по обвинению в деловых связях с запрещенными организациями.

Факт, что близкий к президентскому дворцу предприниматель занимался торговлей сырьем не только с террористами из ОНС/РПК, но и боевиками ИГ, хорошо известен. Однако то, что Катерджи оказался вне закона по совместному решению Эр-Рияда и Вашингтона именно сейчас, выглядит достаточно красноречивым сигналом.

Отдельный фактор возможного снижения привлекательности идеи о релегитимации Асада — это напряженность между США и Россией из-за войны в Украине. Так, глобальная ситуация в международных отношениях вполне может заставить администрацию президента Джо Байдена применить рычаги давления на арабские страны, которые ранее давали понять о своей готовности нормализовать отношения с Асадом, резюмируют исследователи «Джусур».

В таких обстоятельствах рассуждения о возвращении Дамаску дипломатического веса могут оказаться крайне преждевременными.