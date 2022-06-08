Крупнейший иностранный банк, не покинувший Россию — Райффайзенбанк — на сайте объявил о введении комиссии за использование валютных счетов. С этого момента клиентам нужно будет доплачивать банку за хранение средств в долларах и евро. «Эта мера позволит банку эффективнее управлять средствами в иностранной валюте, — сказано в сообщении. — В настоящий момент Райффайзенбанк открывает текущие счета в долларах США и евро».

Комиссия вводится для валютных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах и швейцарских франках, она будет взиматься со счетов объемом минимум в 5 тыс. для долларов, евро, фунтов и франков и в 500 тысяч для иены. При этом размер комиссии составит 0,2%, но не менее 10 у.е. в месяц, а ля премиальных клиентов отрицательные ставки вводят со счетов объемом от 50 тысяч у.е. или 5 млн иен. Комиссия по остаткам на сумму свыше 500 тысяч у.е. (5 млн иен) составит 0,5%. Суммируются остатки только на текущих счетах, остатки на вкладах не облагаются комиссией.

Как сообщается на сайте Райффайзенбанка, он на текущий момент не открывает валютных депозитов клиентам. Единственный продукт для простых сбережений, который можно найти на сайте, — это рублевый депозит.

Решение Райффайзенбанка было принято в ходе возобновившейся дискуссии о введении отрицательных ставок по валютным вкладам на территории России. Введение подобной меры обсуждал в том числе Центробанк, но речь шла о комиссиях для валютных депозитов юридических лиц. «На среднесрочном горизонте неизбежно будут происходить дальнейшая девалютизация балансов финансового сектора и изменение состава используемых валют, снижение доли доллара США и евро, — отмечала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, ­— Мы будем поддерживать эти изменения мерами по стимулированию девалютизации».

Тогда в обзоре финансовой стабильности Банк России уточнял, что основной тенденцией российского валютного рынка в ближайшее время будет снижение роли доллара и евро во всех аспектах экономической деятельности. При этом возрастут роли валют дружественных стран и рубля. Ускорить девалютизацию могло бы создание правовых условий для введения отрицательных ставок по вкладам в долларах и евро, заявляли в регуляторе.

Незадолго до этого о том, что у банков может появиться возможность вводить отрицательные ставки по депозитам для юрлиц, говорил Frank Media депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Такое нововведение планируется законодательно закрепить в ближайшее время, уточнил он, так как «надо стимулировать использование рубля российским бизнесом и продолжать курс на дедолларизацию». Депутат заявил, что ставки по валютным вкладам для физлиц будет регулировать рынок. При этом на валютные депозиты в январе у компаний приходилось 31,2% вкладов, у физлиц — 20,6%, писал «Коммерсант».

В конце апреля Банк России повысил нормативы обязательных резервов по всем категориям обязательств в иностранной валюте для банков с базовой и универсальной лицензиями до 4% для создания условий «постепенной нормализации ситуации на финансовом рынке».

Ранее стало известно, что из-за санкций у российских банков начались проблемы с переводом за рубеж выплат некоторым пенсионерам, которые живут за границей. Пенсионный фонд России не смог перевести пенсионные платежи 37 людям. Ранее правительство выпустило постановление, согласно которому переводы за границу осуществляются через банк, не попавший под санкции. До этого эти функции выполнял Сбербанк, но сейчас он находится под блокирующими санкциями США, Евросоюз согласовал отключение банка от системы SWIFT, а Великобритания заморозила его активы.

Также сообщалось, что созданный для преодоления западных санкций российский механизм платежей в обход традиционных мировых валют оказался неработоспособен. Об этом свидетельствует то, что Индия не смогла расплатиться рупиями с конвертацией в российские рубли за поставки удобрений Белорусской калийной компании. Ранее местной компании предложили воспользоваться схемой «рупия-рубль» вместо обычной транзакции в долларах. Однако после того как Indian Potash Ltd открыла счет в местном отделении Сбербанка и перечислила на него 1,77 млрд рупий, лишь небольшая часть этих средств была конвертирована в рубли для платежа за удобрения. Большая часть денег «зависла» в российском банке.

Проблемы у Сбербанка возникли из-за санкций, введенных после вторжения в Украину. По словам источников Reuters, «платежи в рублях столкнулись со сложностями, поскольку российские банки были отключены от SWIFT».