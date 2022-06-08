С настоящего момента японцам запрещено ловить рыбу у Южных Курил, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она напомнила, что на основе соглашения между правительствами России и Японии от 1998 года рыболовство было разрешено.

«Данная договоренность, выстроенная на основе учета баланса интересов двух стран, позволяла японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов Российской Федерации», — подчеркнула она.

Однако в Токио взяли «линию на «заморозку» полагающихся по соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области». Эта выплата является «неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности», заявили в МИД. Поэтому в российском ведомстве «в сложившейся ситуации вынуждены принять решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств».

Отношения России и Японии начали портиться еще до вторжения в Россию. Когда президент страны Владимир Путин 23 февраля заявил о признании ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей), Япония присоединилась к США, Великобритании и Евросоюзу и ввела собственные санкции в отношении России. Позже были введены персональные санкции в отношении российских чиновников — пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, заместителей главы президентской администрации Дмитрия Козака и Сергея Кириенко, главы Чечни Рамзана Кадырова, Алишера Усманова, Геннадия Тимченко, Аркадия и Бориса Ротенбергов.

В ответ на них в марте Россия отменила безвизовый режим для японцев, въезжающих на Курильские острова, вышла из переговоров по мирному договору с Японией и диалога о совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Токио, со своей стороны, вернуло формулировку об оккупации Курильских островов Россией в «Синюю книгу дипломатии» — дипломатический справочник, издаваемый с стране 1957 года. Теперь в нем указано, что «северные территории являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией». Последний раз «оккупация» в справочнике упоминалась в 2003 году, а принадлежность Курильских островов Японии — в 2011.