«Аэрофлот» планирует закупить у Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех») 300 самолетов, в том числе Superjet 100 (SSJ-100, «Суперджет-100»), МС-21 и Ту-214. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два знакомых с планами авиакомпании источника.

Этот договор может быть заключен в рамках Петербургского международного экономического форума, который состоится в середине июня. Больше всего среди закупаемых летательных аппаратов будет самолетов последнего поколения — SSJ-100 и МС-21. Меньше всего закупят Ту-214.

2 июня глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о планах по производству более 110 самолетов типов МС-21, Ту-214 и Ил-114 к 2025 году и около 500 таких самолетов — к 2030. В настоящее время ведется работа над поиском новых механизмов, которые позволят авиакомпаниям эксплуатировать самолеты зарубежного производства, говорил он. «Мы вступаем в череду крупных сделок с авиакомпаниями, — сообщали тогда в «Ростехе». — Место и детали сделок сейчас финально не определены, комментировать это преждевременно».

Из-за введенных Западом санкций гражданское авиастроение в России сильно пострадало: российские проекты начинались в широкой международной кооперации. Об этом говорил профильный вице-премьер Юрий Борисов. Сейчас зарубежные лизингодатели фактически полностью прекратили сотрудничество с российскими компаниями, которые также столкнулись и с запретом на поставку комплектующих, необходимых для производства и ремонта самолетов. Из-за этого российская гражданская авиация может использовать иностранные самолеты преимущественно на внутренних рейсах, кроме тех летательных аппаратов, которые были выкуплены из финансового лизинга.

РБК сообщал, что совокупная выручка крупнейших аэропортов в России по итогам 2021 года составила 148 млрд руб., чистая прибыль — 45 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом выручка выросла на 48,5%, а прибыль — в 5,5 раза, но прошлогодние показатели оказались ниже уровней 2019 года на 5% и 11% соответственно.