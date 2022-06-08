Оттава решила создать государственную должность спецпредставителя по борьбе с исламофобией. Об этом пишет Toronto City News. Власти Канады пока не определились с кандидатом, который ее займет. Спецпредставителю предстоит общаться с представителями общества и выступать советником для правительства и премьер-министра по борьбе с притеснением мусульман.

Новая должность создана при министерстве жилищного строительства, разнообразия и инклюзивности страны, которым руководит Ахмед Хусейн. Министр констатировал, что исламофобия существует в канадском обществе и от нее страдает огромное количество граждан, исповедующих ислам. Будущий спецпредставитель, по его словам, должен будет регулярно мониторить ситуацию с исламофобией и работать на ее искоренение в стране.

По словам Хусейна, создание этой госдолжности заняло длительное время, так как потребовало обсуждения с правительством и напряженных переговоров. «Нужно сделать все правильно, чтобы создать пост, вызывающий доверие у граждан», — уточнил он.

Представитель Национального совета мусульман в Канаде Фатема Абдалла назвала предпринятый правительством шаг движением в правильном направлении. «Наконец-то мы видим действия», — сказала она. При этом, по словам Абдаллы, борьба с исламофобией требует и других мер, в том числе усиления защиты мусульман. «Нужны средства для инфраструктурной системы защиты мечетей и мест поклонения, чтобы обеспечить их безопасность», — уверена она.

Учреждение госдолжности приурочено к годовщине убийства мусульманской семьи, произошедшего в результате теракта 6 июня 2021 года. Тогда 20-летний националист на микроавтобусе преднамеренно задавил семью с детьми в городе Лондон канадской провинции Онтарио, и жертвами теракта стали четыре человека. Единственным выжившим оказался девятилетний мальчик.