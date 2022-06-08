Совет по научно-техническим исследованиям Турции разрабатывает проект создания ракет класса «воздух-воздух». Они, помимо прочего, будут интегрироваться в ударные беспилотные летательные аппараты Akıncı, пишет Anadolu.

О разработке ракет в рамках выставки MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji в IT-долине Гебзе рассказал директор Научно-исследовательского института оборонной промышленности при Совете Гюрджан Окумуш. По его словам, в дальнейшем новые боеприпасы могут быть интегрированы и в другие летательные аппараты.

Ракеты класса «воздух-воздух» очень важны для пилотируемой и беспилотной авиации, их зачастую называют «воздушным мечом», поражающим цели на большом расстоянии, уточнил Окумуш. «Страны неохотно поставляют друг другу подобного рода высокотехнологичные разработки, а порой и вовсе не делают этого», — сообщил он. Турция уже добилась значительного прогресса в оборонпроме и располагает значимыми технологиями и мощностями.

Окумуш уверен, что Анкара шаг за шагом превращается из рынка для оборонной продукции в импортера высокотехнологичного вооружения. По некоторым направлениям Турция входит в пятерку ведущих стран, а по некоторым — в десятку, сообщил он.

В середине мая стало известно, что ударные беспилотники ANKA турецкого производства будут производиться в Казахстане. Соответствующее соглашение было подписано во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Анкару, его заключили производитель БПЛА TUSAŞ и Kazakhstan Engineering.

Турецкие БПЛА привлекли внимание международного сообщества после их эффективного применения в Сирии, Ливии, а также во время боевых операций в Карабахском регионе Азербайджана в 2020 году. Так, БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные Баку, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу во Второй Карабахской войне. ​​​​​​​ Сейчас эти БПЛА Киев использует в войне с Россией.

За последние месяцы стало известно об интересе к турецким беспилотникам со стороны Саудовской Аравии, Ирака, Латвии, Албании и других стран. Военные БПЛА в количестве от нескольких десятков до единичных экземпляров уже поставлены в Польшу, Катар, Украину, Туркменистан, Марокко, Тунис, Саудовскую Аравию, Сомали. Рассматривают покупку или уже заключили контракты Ирак, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Эфиопия, Оман, Нигерия, Литва, Латвия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия.

Плюсом турецких аппаратов является их дешевизна, колеблющаяся в пределах одного-двух миллионов долларов за единицу. Кроме того, их характеристики постоянно пересматриваются за счет широкого применения в реальных боевых действиях.