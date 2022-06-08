8 июня 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Турция: Финляндия и Швеция должны принять конкретные меры в борьбе с терроризмом
Турция хочет увидеть от Финляндии и Швеции конкретные шаги против террористических организаций в соответствии с принципом коллективной безопасности Североатлантического альянса, заявил глава Управления по коммуникациям Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун во время дискуссии НАТО «Трудности, партнерство и расширение в XXI веке». #Турция #Финляндия #Швеция #НАТО
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