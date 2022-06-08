Министерство финансов США заявило, что введенные против России санкции запрещают американским физическим и юридическим лицам приобретать, в том числе на вторичном рынке, любые российские долговые обязательства и акции, выпущенные российскими фирмами. Об этом со ссылкой на представителя американского Минфина сообщает «Голос Америки».

Соответствующие рекомендации были опубликованы ведомством во вторник, 7 июня. Из них следует, что американцам запрещено делать новые инвестиции, выгодные России, так как нужно лишить страну «финансовых ресурсов, необходимых ей для продолжения жестокой войны против Украины».

Глава Федерального казначейства США Джанет Йеллен в ходе выступления в комитете Сената по финансам заявила, что целью санкций является лишение Москвы источников доходов. По её словам, Вашингтон, который ранее ввел запрет на импорт российской нефти, планируют снизить поступления в российский бюджет от продажи энергоносителей. При этом присутствие российского товара на рынках необходимо «с целью сдерживания роста глобальных цен на нефть и избежания скачка, который способен спровоцировать мировую рецессию». Йеллен уточнила, что финансовое ведомство США отслеживает любые попытки России обойти санкции при помощи использования золотых резервов, и потому потенциально любые сделки с использованием российского золота могут подпасть под санкции.

Днем ранее российский МИД запретил Йеллен наравне с некоторыми другими американцами въезд в страну. В стоп-лист попали сооснователь и гендиректор Netflix, главы Fitch, Moody's и S&P Global, а также руководство бирж Nasdaq и NYSE.

Ранее сообщалось, что после вторжения в Украину в России оказались заморожены не менее $17 млрд крупных западных инвестиционных банков и компаний. В числе прочих, об активах в России сообщили JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, Bank of America, UBS и Citi Group. У последней оказался наибольший страновой риск: для Citi Group по итогам прошлого года он составляет $5,4 млрд без учета примерно $1 млрд наличных и депозитов в Банке России и других финансовых учреждениях, а также $1,8 млрд соглашений об обратном выкупе с различными контрагентами.