По меньшей мере $40 млн американский миллиардер и предприниматель Джордж Сорос потратил на лоббирование кандидатур «мягких» окружных прокуроров в 75 городах США. Об этом сообщает Daily Wire со ссылкой на отчет аналитиков Фонда правовой защиты правоохранительных органов (LELDF).

Согласно документу, финансово поддержанные Соросом прокуроры занимают должности в половине из 50 самых густонаселенных городов и округов США, на которые приходится около 40% всей выявляемой по стране преступности. Другими словами, прокуроры, в чью победу вложился миллиардер, представляют каждого пятого человека, проживающего в больших городах, или примерно 72 млн американцев. Все поддержанные им кандидатуры были известны как активные сторонники концепции «социальной справедливости» и слабые инициаторы реформы уголовного правосудия, следует из отчета.

Сорос и сейчас использует средства своих фондов и других организаций для «незаметного изменения системы уголовного правосудия в худшую сторону» и «продвижения опасной политики», способной негативно повлиять на уровень общественного порядка, заявил президент LELDF Джейсон Джонсон. «За последнее десятилетие Джордж Сорос потратил $40 млн на избрание 75 прокуроров. В кампаниях от Хьюстона и Лос-Анджелеса до Филадельфии и Орландо он был самым крупным спонсором избирательных кампаний: до 90% средств, потраченных на некоторые выборные гонки, исходили от него, — подчеркнул Джонсон. — И это еще не конец: в 2022 году миллиардер успел потратить еще $1 млн на поддержку тщательно отобранных окружных прокуроров».

В список прокуроров, поддержанных миллиардером, попали Джордж Гаскон в Лос-Анджелесе, Ким Фокс в округе Кук, штат Иллинойс, Ларри Краснер в Филадельфии и Элвин Брэгг в Манхэттене.

За последние десять лет по всей территории США прокатилась волна побед кандидатов в окружные прокуроры, придерживающихся концепции «социальной справедливости», отмечается в отчете. «Традиционно выборы окружного прокурора проходили тихо. Кандидаты тратили очень мало средств на свои кампании, вместо этого они боролись за одобрение местных властей и подчеркивали свою юридическую квалификацию для занятия высшей должности, — сказано в отчете. — Ситуация изменилась недавно, когда в кампании стали вливаться миллионы долларов. Большая часть этих щедрых расходов на рекламу и консультантов была сделана кандидатами, ратующими за социальную справедливость».

Большинство из таких кандидатов также выступают за политику «радикального правосудия» — отмену залога (то есть избрание меры пресечения, не связанной ни со взятием под стражу, ни с внесением денежной суммы в качестве залога), выбор более «мягких» статей при тяжких преступлениях, смягчение наказаний за ненасильственные преступления и снижение требований по мерам наказания в суде, узнали в LELDF. Из-за этого окружные прокуратуры как институт «провоцируют противостояние со своими партнерами по обеспечению общественной безопасности, особенно с полицией».

При этом «после избрания многих из этих прокуроров-реформаторов резко возрос уровень насилия и преступности» — и, более того, массовый приход кандидатов, профинансированных Соросом, предшествовал «общенациональному всплеску преступности в 2020 году», отметили эксперты.